Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

6 апреля 2024 года в Культурном центре «ЗИЛ» в рамках образовательного проекта «Мастерская знаний» по направлению «Политика» состоялся кейс-чемпионат «Общественная приемная кандидата», в котором приняли участие активисты Студенческого парламентского клуба ГУУ.

Суть мероприятия заключалась в решении реальных кейсов с которыми сталкиваются органы власти на муниципальном уровне. Конкурсные кейсы охватили широкий спектр вопросов. Примеры включали проблемы благоустройства дворовой территории, установки шлагбаумов, решение вопросов отопления, проблемы с протечками крыш и улучшение условий жизни в многоквартирных домах.

В кейс-чемпионате приняло участие 25 команд.

Экспертами выступали действующие муниципальные депутаты разных районов Москвы:

• Антон Власенко, глава муниципального округа Братеево;

• Михаил Андрианов, муниципальный депутат Москворечья-Сабурова;

• Яна Воробьева, муниципальный депутат Отрадного;

• Екатерина Раззакова, муниципальный депутат Зюзина;

• Александр Каляев, муниципальный депутат Зябликова;

• Светлана Кобзарь, муниципальный депутат Преображенского;

• Дария Старовойтова, муниципальный депутат Мещанского;

• Юлия Фомичева, муниципальный депутат Басманного;

• Денис Лыткин, муниципальный депутат Можайского.

Команде наших ребят достался кейс с жалобой о переполненных электробусах на конкретном маршруте. Основной задачей было найти решение, определить какой орган власти уполномочен в данной ситуации и написать обращение. Слаженная работа, крутые идеи и сильный командный дух привели их к победе!

«Одному из экспертов настолько понравились результаты работы нашей команды, что он предложил организаторам пригласить нас в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы», — поделилась руководитель Студенческого парламентского клуба ГУУ Яна Петросян.

Поздравляем ребят с победой!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI