Дмитрий Чернышенко: Россия становится регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в пленарной сессии «Многополярность технологического мира будущего: роль России» в рамках конференции «Data Fusion: Эпоха больших данных». Участниками дискуссии стали президент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, генеральный директор VK Владимир Кириенко, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, директор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова.

С приветственным словом к участникам конференции обратился Председатель Правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что для создания и применения в России современных цифровых решений Правительство совершенствует регуляторную среду, запускает экспериментальные правовые режимы, а также создаёт условия для наращивания подготовки ИТ-специалистов.

В своём выступлении Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что конференция Data Fusion – знаковое событие для ИТ-сообщества, тематически связанное с развитием технологий и анализом больших данных.

«Президент Владимир Путин поручил Правительству разработать нацпроект “Экономика данных„. В рамках него мы поставили задачу покрыть все основные сферы экономики и госуправления цифровыми платформами, которые станут основой для выполнения государственных функций и оказания услуг с применением новейших технологий, в том числе ИИ. Мы должны обеспечить переход всей государственной ИТ-инфраструктуры и большинства систем наших предприятий на отечественные решения», – сказал вице-премьер.

По словам зампреда Правительства, важно обеспечить опережающее развитие ИТ-отрасли. Для этого в программу заложены меры по поддержке новых разработок и научных исследований на сумму около 130 млрд рублей. Также Правительство продолжит развивать инфраструктуру и сети передачи данных за счёт развёртывания спутниковой группировки, создания новых ЦОД, подключения соцучреждений к высокоскоростному интернету, развития квантовых сетей. Кроме этого, будут проводиться мероприятия по кибербезопасности и подготовке кадров для нового экономического уклада.

Андрей Костин рассказал о ходе импортозамещения в финансовой сфере.

«Банки изначально были в первых рядах цифровизации, во многом выполняли роль цифровых компаний, поэтому, когда Запад пошёл на беспрецедентные меры и начал их с банковского сектора, к удивлению многих, оказалось, что у нас всё работает – внутри система работает, и карты работают, и расчёты, и даже программное обеспечение, которого нас тоже лишали, и “железо„, которое мы в основном импортировали, было быстро замещено. На сегодня у нас стоит задача по полному переходу на отечественный софт и оборудование, и она будет выполнена», – отметил президент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ».

Дмитрий Чернышенко отметил, что центральное место в новом экономическом укладе занимают данные и технологии их обработки.

«Накопление и использование данных может повлечь за собой значительные экономические, технологические, социальные и экологические эффекты. Речь идёт о повышении производительности труда, оптимизации расходов и росте доходов, увеличении энергоэффективности и многом другом. В новый нацпроект мы заложили такие индикаторы, как переход до 80% предприятий на использование российского ПО. Мы ожидаем, что темпы роста инвестиций в отечественные решения как минимум в два раза превысят темпы роста экономики. Наконец, в 10 раз должна увеличиться совокупная мощность суперкомпьютеров, используемых для задач в сфере ИИ», – подчеркнул вице-премьер.

Всё это позволит к 2030 году получить эффект для экономики России в размере 11,2 трлн рублей, а также в 5 раз увеличить число выпускников вузов по прикладным программам в сфере искусственного интеллекта. В планах также – обеспечить рост объёма затрат организаций на использование ИИ-технологий в 7 раз.

Вице-премьер особо отметил: «Таких амбициозных целей можно достичь только сообща, и необходимым условием для этого будет являться благоприятное правовое поле. Россия уже становится регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний». Также он поделился достижениями страны на международных рынках. Так, по экспертным оценкам, нейросеть GigaChat от «Сбера» входит в пятёрку лучших ИИ-моделей в мире, а нейросети «Яндекса» YandexGPT и YandexART попали в первый международный рейтинг моделей генеративного ИИ. Экономический эффект от внедрения ИИ в отраслях и госуправлении составил уже более 1 трлн рублей.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в ближайшие годы миру ещё предстоит раскрыть потенциал новых технологий в полной мере и страны, которые сделают это раньше других, станут новой доминирующей силой в будущем.

«Мы видим, что у России очень устойчивые позиции по развитию и внедрению новых интеллектуальных технологий. И я хочу закончить очень важной мыслью нашего Президента, который сказал, что значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идёт ожесточённое, и от того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность, состоятельность, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи промышленного и социального развития. Друзья, дело за нами, но мы, как это уже много раз бывало, вместе обязательно победим!» – сказал зампред Правительства.

Он добавил, что преодоление автаркии в виде суверенных отечественных технологий крайне важно выразить в реализации экспортного потенциала, поскольку российский внутренний рынок недостаточен для того, чтобы возвращать свои масштабные инвестиции только на локальном рынке.

«Уверен, уровень развития наших решений такой, что мы готовы достойно конкурировать на рынках – сначала дружественных, а потом и глобальных», – заключил вице-премьер.

