В этом году Международная научная студенческая конференция собрала почти 3000 участников

Сегодня, 17 апреля, состоялось торжественное открытие 62-й Международной научной студенческой конференции. В этом году в ней принимает участие почти 3000 участников, что является рекордным показателем за последние 8 лет. Всего в этом году 48 секций и более 150 подсекций по разным научным направлениям.

Михаил Федорук, ректор НГУ, в приветственной речи к участникам отметил:

— В этом году конференция проводится в 62-й раз. Тем, кто был первыми участниками МНСК, уже далеко за 80 лет, многие из них стали выдающимися учеными и до сих пор с теплотой вспоминают эту конференцию. У нас в этом году довольно много иногородних участников. Я им желаю не только успешно выступить, но и познакомиться с университетом, новосибирским Академгородком. Уверен, что вам захочется снова и снова сюда вернуться.

Формат конференции появился давно и до сих пор не утратил своей актуальности. Для многих МНСК становится успешным стартом будущей карьеры в науке.

— Те, кто хорошо и успешно выступают на конференции, имеют намного больше шансов в дальнейшем стать учёными высокого класса. Это уже хорошо подтверждённое наблюдение. Вообще сам формат конференции стал складываться ещё в 19 веке, когда учёных стало уже слишком много для того, чтобы можно было обходиться общением один на один, и этот формат до сегодняшнего дня остается важной частью работы современного учёного, — подчеркнул Илья Бетеров, кандидат физико-математических наук, доцент Кафедры квантовой электроники Физического факультета НГУ.

МНСК является одной из традиций, которыми славится Академгородок. Важными особенностями мероприятия является открытый, свободный диалог, и сам факт участия уже играет большую роль.

— Это практически соревнования, но соревнование, в котором нет проигравших. Если вы приехали, если вы выступили, то это точно вам в чем-то помогло, — отметил Михаил Лаврентьев, доктор физико-математических наук, декан Факультета информационных технологий НГУ.

Его поддержал Андрей Зуев, доктор исторических наук, директор Гуманитарного института НГУ:

— Тот факт, что ваши доклады отобрали, приняли для участия в конференции и то, что вы сидите в этом зале, говорит о том, что вы лучшие из лучших. Вы — надежда нашей науки.

На МНСК несколько десятков секций. И у каждого участника есть возможность не ограничиться только одним направлением, а поучаствовать в работе разных секций. О важности такого подхода сказал Владимир Диев, доктор философских наук, директор Института философии и права НГУ:

— Окружающий нас мир не делится на факультеты, институты, секции подсекции, мир един. Поэтому рекомендую не ограничивается своей секцией, а походить на другие, потому что сегодня самое главное — это междисциплинарные исследования, наука на стыке наук. Наша конференция даёт такой уникальный шанс пройти в другую секцию, подсекцию, погрузиться в совсем другую атмосферу.

Научный способ исследования мира был предложен еще древними греками. Однако все основные знания о Вселенной, мире, о том, как устроено все вокруг, были получены в последние 100-150 лет. Наука предоставляет уникальную возможность открыть что-то новое, почувствовать себя первопроходцем.

— Не надо делить науку на фундаментальную и прикладную. Есть просто наука и наука в деталях. Желаю вам дойти до деталей и разобраться, сделать что-то новое, что до вас никто не делал. Желаю вам испытать то чувство первооткрывателя, когда человек впервые вступил на Северный полюс, взобрался на вершину Эвереста, затратив колоссальные усилия. Вот в науке вы это можете испытать. Удачи вам и реализации в науке, — подытожил декан Физического факультета НГУ, доктор физико-математических наук Владимир Блинов.

Также в рамках открытия было две лекции от популяризаторов науки. Первым выступил Дмитрий Эпштейн, выпускник Механико-математического факультета НГУ, кандидат физико-математических наук, который рассказал о том, чем занимается космонавтика 21 века, какие космические миссии сейчас работают и что нас ждет в будущем. Гостем конференции также стал Максим Никитин, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института, руководитель направления «Нанобиомедицина» Научно-технологического университета «Сириус». Максим Никитин рассказал о новых механизмах хранения информации в ДНК, что позволит не только познать природу самых разнообразных процессов, улучшить специфичность генной терапии и безопасность ДНК/РНК-вакцин, но и создать ДНК-компьютер нового поколения.

