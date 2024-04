В Вышке продолжается конкурсный отбор на позиции российских постдоков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Программа российских постдоков направлена на привлечение в Вышку ученых, получивших степень кандидата наук или PhD. В конкурсе могут принять участие исследователи, которые прежде не работали и не учились в аспирантуре ВШЭ, имеют российское гражданство и не достигли 40 лет. 24 апреля в 15:00 (мск) пройдет вебинар, на котором можно узнать все подробности из первых рук — его проведет Юлия Фалькович, директор Центра научной интеграции и координатор программы. Программа привлечения российских постдоков направлена на усиление практики межуниверситетского интеллектуального обмена. Победители конкурсного отбора трудоустраиваются на позиции научных сотрудников ВШЭ на один год с возможностью продления на второй. Они работают в научном проекте и привлекаются к расширению исследовательской повестки подразделений. Коллеги по желанию также могут преподавать и участвовать в экспертно-аналитических проектах подразделений. Победителям конкурса предоставляют заработную плату от 90 000 до 110 000 рублей в зависимости от кампуса. Постдоку будет обеспечено рабочее место, доступ к информационным ресурсам, базам данных и электронным подпискам Вышки, а также участие в научных и образовательных мероприятиях и программах для научного продвижения и развития карьеры. Каждый соискатель может выбрать один или два проекта для участия, указав приоритетный вариант. Полный перечень вакансий опубликован на сайте Программы привлечения российских постдоков. Для того чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную форму. На сегодняшний день в Вышке работают 54 постдока из разных регионов и городов России. На программе реализуется практика консультаций с ее действующими участниками. Они проходят каждый четверг в 12:00 по московскому времени. Если у вас есть вопросы, заполните, пожалуйста, заявку, и мы обязательно с вами свяжемся.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в программе и отзывами можно на сайте, а задать все интересующие вопросы — по адресу postdoc.ru@hse.ru.

Лев Сокольщик, заместитель директора Центра образовательных программ, старший научный сотрудник ЦКЕМИ «Как выпускник программы и руководитель постдок-проекта “Внешняя политика США и российско-американские отношения” совершенно определенно могу сказать, что в Центре комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) и на факультете мировой экономики и мировой политики постдоки стали неотъемлемыми участниками научного коллектива и исследовательского процесса. Приходя из других институций, они приносят с собой нетривиальные практики и свежие идеи, которые благодаря ресурсной базе НИУ ВШЭ преобразуются в новые проекты и научные труды. Охватывая спектр различных задач, постдоки вносят важный вклад в проектную деятельность, разработку приоритетных научных тем, экспертную работу в университете. Таким образом, программа несет своего рода синергетический эффект: с одной стороны, ее участники в новой академической среде получают широкие возможности для профессионального роста, а с другой — они сами становятся своеобразным катализатором, стимулирующим развитие отдельных научных сюжетов и своего подразделения».

