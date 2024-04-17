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La conferencia global Data Fusion 2024 se celebrará en Moscú del 17 al 18 de abril.

Estos estanogramas:

Видеообращение Михаила Мишустина к участникам международной конференции Data Fusion 2024

М.Мишустин: Дорогие друзья!

Хочу поприветствовать всех участников, партнёров, организаторов и гостей международной конференции «Дата Фьюжн». Мероприísm. Же че regalo . Este es un ejemplo del formulario ruso de hoy. Уверен, что это позволит комплексно рассмотреть вопросы, которые касаются в том числе безопасной передачи и обработки и, машинописного обучения, внедрения искусственного интеллекта.

Ключевая тема этого года – укрепление технологического суверенитета России в многополярном мире.

Наш Президент отмечал, что в бизнесе, в в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, модели управления на основе больших данных. Сегодня они превратились в стратегический ресурс.

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Только в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» за пять лет предоставлена ​​государственная поддержка на воплощение нь свыше 1 тыс. инициатив по продвижению отечественных программ. Около 800 из них – идеи стартапов, выручка которых от реализации инноваций, родившихся благодаря грантам, составила примерно 10 млрд рублей.

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Важно выстроить на базе собственных решений современную и защищённую телекоммуникационную инфраструктуру.

Для выполнения всех перечисленных задач по поручению El presidente forma un nuevo proyecto nacional «Экономика данных». Его главная цель – выстраивание целостного механизма сбора, передачи, хранения and análisis de información. При соблюдении, конечно, максимально высоких стандартов безопасности – для создания и внедрения передовых разработок.

Дорогие друзья!

Впереди у вас два дня насыщенной programas. Esto, кстати, не только обсуждение, но и образовательные и практические мероприятия с участием ведущих экспертов и практиков.

Состоится и награждение тех, кто представил эффективные проекты по анализу данных и добился успехов в области машинного ения.

Si tiene alguna pregunta, puede utilizarla. А всем участникам желаю интересных и полезных дискусий.

Уверен, что помогут дальнейшему витию российского рынка технологий, связанных с обработкой больших данных.

Удачи!

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