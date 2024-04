Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Москве стартовало обучение региональных инвестиционных команд со всей России по программе Высшей школы госуправления Президентской академии и Минэкономразвития России «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». Ее разработали для повышения качества внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством первого заместителя председателя Правительства Андрея Белоусова.

«Региональный инвестиционный стандарт — это основа экономического роста субъектов РФ, над которой нужно постоянно работать. Важно, чтобы местные команды разбирались в нюансах мер поддержки, адресно их подбирали и комбинировали, потому что работа с инвесторами — это в первую очередь работа регионов. Вы те, кто решает 95% вопросов предпринимателей. Задача Федерации — в том, чтобы работать с вами в связке, системно развивать инструменты поддержки, помогать во взаимодействии с банками в реализации крупных, сложных инвестиционных проектов», — обратился в приветственном слове к участникам программы министр экономического развития Максим Решетников.

Обучение пройдут более 800 специалистов. Программа продлится полгода очно и дистанционно в межмодульный период. Участники из 89 субъектов, в том числе новых регионов, получат необходимые навыки для формирования ключевых институтов по работе с инвесторами, повысят свои финансовые компетенции, ознакомятся с лучшим опытом по привлечению бизнеса.

«РАНХиГС — это крупнейший вуз Европы, не только России. У нас 4,5 тысячи программ, по которым обучаются 270 тысяч человек. Это действительно очень много. Но есть программы особые. И вот эта программа — одна из таких. Она объединила заместителей губернаторов и министров, руководителей муниципалитетов, агентств развития, представителей предпринимательского сообщества. Были острые дискуссии на тему того, что нельзя собирать вместе бизнес и государство. Но у нашей команды нет ни малейших сомнений, что это не просто правильно — это помогает делать программы совсем на другом уровне, обмениваться опытом, делиться проблемами, лучше друг друга узнавать и понимать», — сообщил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Программа «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» действует третий год. С ее помощью порядка 2 тысяч специалистов уже повысили свою квалификацию. В этом году, помимо представителей регионов, в ней принимают участие сотрудники ресурсоснабжающих организаций и деловых объединений, которые также вовлечены в работу по внедрению стандарта и оценке качества проделанной работы.

«В руках регионов много инструментов привлечения инвестиций. Конечно, в каждом муниципалитете нельзя создать особую экономическую зону или туристический магнит, но сами команды как раз и есть тот магнит, который может притягивать инвестиции, работодателей и налоговые поступления. Привлечение инвестиций сегодня — ключевой фактор политического и экономического суверенитета», — сказал участникам программы Алексей Репик, председатель «Деловой России».

В этом году оценка внедрения регионального инвестиционного стандарта завершится к лету, а результаты представят в рамках Петербургского международного экономического форума.

Справочно Региональный инвестиционный стандарт создан под руководством первого заместителя председателя Правительства Андрея Белоусова. Задача стандарта — сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Пять институтов стандарта — инвестиционная декларация, карта, комитет, агентство развития, свод инвестправил — были разработаны совместно с деловыми объединениями. Именно бизнес оценивает качество внедрения стандарта. После создания современной системы запуска инвестпроектов позиции ряда регионов улучшились в Национальном инвестиционном рейтинге.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI