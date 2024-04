Башни, мосты и технологии: в СПбГАСУ завершился «Макаронный строитель»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В СПбГАСУ за два дня выросли уникальные башни и мосты. Их авторы – участники ежегодного международного конкурса «Макаронный строитель». Победителей и призёров по двум номинациям определили 12 апреля.

Антон Гайдо и Маргарита Гуриева на подведении итогов конкурса

«Данное мероприятие нашего университета с каждым годом становится популярнее и расширяет сотрудничество с другими вузами. Для несведущего человека строительство из макарон может показаться исключительно игровым занятием. На самом деле в этом процессе применяются все основные принципы строительства: создаваемые конструкции должны быть устойчивыми и долговечными, выдерживающими определённую нагрузку, иметь привлекательный облик. Ресурсосбережение достигается за счёт применения минимального количества материалов», – пояснил декан строительного факультета СПбГАСУ Антон Гайдо.

В качестве основных материалов для строительства конструкций командам-участникам выдали по 0,5 килограмма скульптурного пластилина, 1,6 килограмма макарон. Башни возводили на специальной подоснове, в качестве опоры мостов использовали столы. На строительство каждой конструкции было выделено четыре часа.

Представитель организатора конкурса, старший преподаватель СПбГАСУ Маргарита Гуриева уточнила, что макаронная конструкция, построенная вечером, должна была полностью сохраниться до утра следующего дня.

«Оценивались архитектурная выразительность конструкций, их устойчивость и жёсткость, а также учитывались рациональное использование материала, высота башен без шпиля, длина пролёта мостов между крайними опорами. Кроме того, мосты должны были предусматривать дорожное полотно или пешеходную дорожку», – пояснила Маргарита Гуриева.

Участники за работой

Конкурс проводился в два этапа: в отборочном туре комиссия в дистанционном формате определила лучшие обезличенные эскизы для дальнейшего участия. В первый день участники конкурса строили башни. Из заявленных 42 команд двадцать вышли в финал. Представитель одной из команд СПбГАСУ, студент четвёртого курса архитектурного факультета Александр Греков рассказал, что ребята заранее разработали чертёж и 3D-модель конструкции, до миллиметров подсчитали длину каждой трубочки макарон и даже провели предварительные испытания на их прочность. А вот задавать конечную высоту не стали: решили, что здесь всё будет зависеть от оставшегося времени.

Студентка четвёртого курса архитектурного факультета СПбГАСУ, участница другой команды Карина Титова рассказала, что в процессе подготовки к конкурсу команда по своим расчётам соорудила башню, чтобы на практике проверить распределение нагрузки, устойчивость конструкции. Смоделировали в электронном формате несколько видов оснований башни и выбрали оптимальное. Высоту запланировали не менее 2,5 метра.

Одна из работ

К сожалению, многие конструкции не устояли до утра, но у комиссии всё же была возможность выбрать лучшие из лучших. Первое место разделили команда «Пластилин колец» Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (Азизбек Асроров, Сергей Андреев, Алексей Красиков, Дарья Захожай, Дарья Кокина) и команда «Твёрдые сорта пшеницы» СПбГАСУ (Артём Фазылов, Анастасия Юрьева, Николай Шаврыгин, Гасан Абасов Михаил Палькин). На третьем месте – команда «ТамАДА» Тверского государственного технического университета.

Магистрант кафедры автомобильных дорог, оснований и фундаментов Тверского государственного технического университета Илья Коротков рассказал, что изначально его команда состояла из пяти человек, но в силу обстоятельств трое приехать не смогли.

«В прошлом году команда приезжала в полном составе, но войти в тройку призёров не удалось. В этом году мы были настроены на победу, поскольку накопили опыт в подобном мероприятии. Решили, что для выполнения заданий конкурса будет достаточно и двух человек. Тем более, что мы с членом команды Владиславом Беляевым придерживаемся одинаковых инженерных взглядов, у нас не возникает противоречивых ситуаций в строительных процессах. Благодаря этому, а также опыту и слаженной работе нам удалось успешно реализовать запланированные проекты. Хотя в процессе строительства из-за иных размеров макарон пришлось заново провести небольшие натурные испытания на устойчивость и вывести оптимальную схему будущей конструкций», – рассказал Илья.

В номинации «Мосты» из 37 команд в финал вышли 10. Победителем стала команда «Шуховцы» Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова (Иван Усик, Данила Мирошников, Иван Пахомов, Анна Мигулина и Александр Барельский). Они соорудили мост длиной около трёх метров. Второе место заняла команда «ТамАДА» Тверского государственного технического университета, третье – команда «BridgeArt» Тюменского индустриального университета.

Магистрант по направлению «Промышленное и гражданское строительство: теория и проектирование зданий и сооружений» БГТУ им. В. Г. Шухова Александр Барельский уверен, что прийти к победе удалось за счёт концепции моста: чтобы построить длинный мост, не обязательно сооружать нечто массивное: достаточно соединить два троса и соорудить качественные опоры. «К победе привели и слаженная командная работа, товарищеских дух. Без этих двух составляющих тоже невозможен успех. У нас была идея сделать мост длиннее, но решили, что рисковать не стоит. Рады, что приняли верное решение», – считает Александр.

В конкурсе также приняли участие сборная команда Российского биотехнологического университета (Москва) и Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону); сборная команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица; команды Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», Петербургского государственного университета путей сообщения, Санкт-Петербургского государственного университета, а также команда средней школы № 69 Санкт-Петербурга.

