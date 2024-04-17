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Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
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Банк «РОССИЯ» вошел в топ-20 по объему капитала
Банк «РОССИЯ» вошел в
Исследование подготовлено на основе данных Центрального Банка РФ и охватило 354 кредитные организации.
Собственный капитал российского банковского сектора в начале 2024 года показал заметный прирост. Так, в январе капитал увеличился на 153 млрд рублей, а в феврале еще на 340 млрд рублей.
По данным аналитиков, объем капитала Банка «РОССИЯ» на 1 марта 2024 года составил 124,3 млрд рублей.
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