Абитуриентов приглашают на «Вебинар к чаю»

До начала приёмной кампании остаётся два месяца, и впереди будущих абитуриентов ожидает финишная прямая и волнующий этап поступления. Чем меньше времени остаётся, тем больше вопросов возникает у ребят. Чтобы поддержать их и сделать выбор направления обучения и будущей профессии понятным и осознанным, Центр формирования контингента обучающихся совместно с Центром по работе с абитуриентами запустили новый сезон онлайн-проекта «Вебинар к чаю».

Организаторы приглашают участников группы ВК Политех абитуриентам провести полезно время за чашкой чая и узнать актуальную информацию о поступлении в СПбПУ «из первых уст». В каждом выпуске представители приёмной комиссии СПбПУ разъясняют абитуриентам и их родителям правила приёма и механизмы поступления.

«Проект „Вебинар к чаю“ впервые запустили в 2020 году, во время пандемии коронавируса, и с тех пор стало доброй традицией встречаться по четвергам с абитуриентами в прямом эфире. Получать информацию в таком формате удобнее, чем читать длинные полотна текста и разбираться в правилах самостоятельно. Мы открыты для абитуриентов, и даже если остаются неясные моменты после разбора темы, спикер ответит на вопросы участников диалога. Присоединяйтесь к нашим вебинарам и задавайте волнующие вас вопросы», —- рассказала директор Центра формирования контингента обучающихся Варвара Сотова.

В 2024 году уже вышло два выпуска: «Как поступить в магистратуру» и «Поступление иностранных граждан» доступны в записи. Следующий «Вебинар к чаю» по сложившейся традиции пройдёт в четверг, 18 апреля, в группе ВК «Политех абитуриентам» . Специалист Центра формирования контингента обучающихся Инна Захарова расскажет о поступление в вуз после получения среднего профессионального образования.

Расписание вебинаров на весь сезон можно посмотреть по ссылке .

До встречи в прямом эфире группы ВК Политех абитуриентам .

