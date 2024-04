16.04.2024 Varsovia, KPRM O bezpieczeństwie Polski na posiedzeniu Rady Ministrów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Konflikt na Bliskim Wschodzie ważną lekcją dla Europy

W posiedzeniu rządu udział wzięli dzisiaj szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, szef Sztabu Głównego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła i dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciej Klisz. Jednym z tematów omawianych na posiedzeniu Rady Ministrów była sytuacja polskich żołnierzy, którzy przebywają na misjach ONZ w Libanie i Iraku.

– Nic im w tej chwili nie zagraża, nie są zaangażowani w żadne akcje, które byłyby konsekwencją wzrostu napięcia (na Bliskim Wschodzie) – poinformował podczas konferencji prasowej Premier Donald Tusk.

Zarówno Polska, jak i pozostałe kraje naszego kontynentu, muszą wyciągnąć lekcję z obecnej sytuacji na świecie. Donald Tusk przyznał, że nikt nie daje nam pewności, że konflikt irańsko-izraelski nie rozwinie się w sposób niepokojący nie tylko dla regionu, ale dla całego świata. Sposób działania Iranu może być w przyszłości wykorzystany przez Rosję do ataków w naszym regionie.

– Według analiz naszych wojskowych niewykluczone, że tak mogłaby wyglądać kolejna faza agresji ze strony Rosji. Trzeba bardzo wnikliwie studiować każdy tego typu incydent czy atak, ponieważ z tego wynikają wnioski dla Polski – przyznał szef rządu.

Podstawowym wnioskiem z tej sytuacji jest fact, że aby móc zbudować realne bezpieczeństwo, trzeba kontrolować niebo nad swoim terytorium.

– W przypadku Izraela ponad 90 proc. rakiet, dronów, pocisków balistycznych zostało strąconych dzięki m.in. żelaznej kopule. Diez sistemas działa – mówił Donald Tusk.

Szef rządu porównał to do możliwości obronnych Ukrainy, która była w stanie zestrzelić tylko 30 proc. obiektów. To daje wyobrażenie o skali zagrożenia dla tych państw, które nie są przygotowane do obrony własnego nieba.

Polonia chce uczestniczyć w budowie „żelaznej kopuły” nad Europą

Zadaniem rządu jest wykorzystanie „każdej możliwości, każdego sojusznika, każdej instalacji na rzecz uzbrojenia polskiego nieba, w taki sposób, aby Polska była bezpieczna”.

– Z satysfakcją przyjąłem ocenę i opinię panów generalów i ministra Jacka Siewiery, że sens mają moje starania, aby Polska stała się częścią wielu systemów, z których na końcu powinna powstać możliwie szczelna żelazna nad polskim niebem (…) Potwierdzili jednoznacznie, że szkoda, że nie było wcześniej pozytywnej decyzji o uczestnictwie w European Sky Shield – przyznał Donald Tusk.

Szef rządu zapowiedział, że będzie angażować Polskę we wszystkie możliwe systemy i integrować je tak, aby kopuła nad polskim niebem była jak najbardziej szczelna. Bromear obecnie priorytet.

– Będziemy współpracować w ramach inicjatywy Escudo Aéreo Europeo. Nie przeszkadza mi zupełnie, że głównymi inicjatorami tej inicjatywy byli Niemcy. Ten system pracuje między innymi przy użyciu także izraelskich instalacji. Będziemy dalej współpracować oczywiście z Brytyjczykami, o tym będę rozmawiał z Premierem Wielkiej Brytanii – zapowiedział Donald Tusk.

Kluczowa pozostanie także współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Poza tym Polska będzie dalej rozwijać własne systemy, jak np. Pilica, Narew, Wisła.

Błędy poprzedników

Dzisiaj Polska mogłaby być lepiej przygotowana. Ma to związek z licznymi błędnymi decyzjami poprzedniego rządu.

– W 2015 r., pod koniec naszych rządów, zapadła decyzja o zakupie Patriotów. Została ona zakwestionowana przez ministra Macierewicza. Zamiast ośmiu baterii finalnie podpisano umowę na dwie – przypomniał Donald Tusk.

Tego typu decyzji było więcej. Kolejnym przykładem jest kwestia przetargu na uzbrojone drony.

– Antoni Macierewicz unieważnił trwające postępowania przetargowe. Skończyło się na tym, że w sumie stać nas było – w sensie czasu i organizacji – na zakup niewielkiej ilości tego typu dronów, jak już wojna w Ukrainie weszła w krytyczną fazę – dodał Premier.

Większość zakupów, jakich dokonano w przeszłości, to skutek nieprzemyślanych strategii poprzedniego rządu, „a następnie paniki, w którą wpadło PiS po wybuchu wojny”.

– Ja nie mam obsesji na punkcie pana Macierewicza. Mam powód, żeby mieć obsesję, ale nie mam. Natomiast nie ma dnia, żebym rozmawiając z Ministrem Obrony Narodowej czy z ludźmi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Polski, nie odkrywał kolejnych szkód jakich narobił ten szkodnik – mówił Donald Tusk.

Szef rządu zaapelował także do wszystkich polityków o bardzo poważne potraktowanie tematu i jedność w sprawach bezpieczeństwa.

MIL OSI