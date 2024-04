Финансовые новости: О базе расчета Индекса МосБиржи IPO

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская Биржа сформировала базу расчета Индекса МосБиржи IPO, которая будет действовать с 19 апреля 2024 года. С базой расчета индекса можно ознакомиться по ссылке.

Индекс МосБиржи IPO состоит из акций эмитентов, осуществивших первичное размещение или прямой листинг своих акций на Бирже не ранее двух лет до даты формирования базы расчета. Максимальные веса отдельных эмитентов в индексе устанавливаются на уровне, не превышающем величину, установленную Банком России для паевых инвестиционных фондов.

