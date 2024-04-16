Финансовые новости: Все НПФ в 2023 году показали положительную доходность

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2023 года составила 9,9%, пенсионных резервов — 8,8%. Доходность большинства фондов превысила инфляцию.

Доход НПФ как в IV квартале, так и за весь год был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам.

Более подробно читайте в материале «Доходность НПФ за 2023 год».

Фото на превью: Malochka Mikalai / Shutterstock / Fotodom