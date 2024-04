Узнай новое и выиграй призы в WellBINGO от ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

До 21 апреля в Государственном университете управления проходит конкурс WellBINGO, организованный кафедрой управления персоналом.

Well-being – это корпоративная культура благополучия, современный HR-тренд заботы о людях, об их здоровье и психологическом состоянии.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо:

найти плакат с WellBINGO на территории вуза;

сфотографировать плакат;

отметить на фото те ячейки бинго, которые тебе подходят или которые ты уже выполнил;

прислать это фото в наш бот для подтверждения участия в конкурсе;

найти еще 3 таких плаката и повторить все действия.

Кроме того, среди тех, кто сможет разгадать тайну 4 плакатов, с помощью рандомайзера выберут обладателя специального приза от кафедры.

Чтобы увеличить шансы на победу, нужно искать не только плакаты, но и быть подписанным на телеграм канал и следить за рубрикой полезных постов.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI