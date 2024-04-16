Турнир по фехтованию принес НГУ еще одну «бронзу» Универсиады

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Состоялись соревнования по фехтованию в рамках областной студенческой Универсиады, в которых приняли участие команды из 7 вузов. В течении двух дней спортсмены выясняли кто сильнее в сражении на шпагах, саблях и рапирах.
В личном зачете в соревнованиях на шпагах студентка факультета естественных наук Дарья Рубцова заняла 3 место.
В общекомандном зачёте места распределились следующим образом:
1 место — НГТУ
2 место — Н(У)КОР
3 место — НГУ
Это уже шестая бронзовая награда Универсиады у студентов НГУ!
В составе нашей команды выступали:
Таисия Шустова и Андрей Турилов (ГИ)
Таисия Золотова и Федор Останин (ФФ)
Елизавета Сафронова и Максим Груздев (ФЕН)
Наталья Бедарева, Юрий Фатеев и Петр Подставкин (ИИР)
Виктория Тихонова и Максим Чупров (ВКИ)
Анастасия Малахова и Эма Криглерова (ИМПЗ)
Егор Власов (ЭФ) и Евгений Бузюркин (ФИТ)
Поздравляем фехтовальщиков и тренера Олесю Ончукову с успешным выступлением!
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