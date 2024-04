Турнир по фехтованию принес НГУ еще одну «бронзу» Универсиады

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Состоялись соревнования по фехтованию в рамках областной студенческой Универсиады, в которых приняли участие команды из 7 вузов. В течении двух дней спортсмены выясняли кто сильнее в сражении на шпагах, саблях и рапирах.

В личном зачете в соревнованиях на шпагах студентка факультета естественных наук Дарья Рубцова заняла 3 место.

В общекомандном зачёте места распределились следующим образом:

1 место — НГТУ

2 место — Н(У)КОР

3 место — НГУ

Это уже шестая бронзовая награда Универсиады у студентов НГУ!

В составе нашей команды выступали:

Таисия Шустова и Андрей Турилов (ГИ)

Таисия Золотова и Федор Останин (ФФ)

Елизавета Сафронова и Максим Груздев (ФЕН)

Наталья Бедарева, Юрий Фатеев и Петр Подставкин (ИИР)

Виктория Тихонова и Максим Чупров (ВКИ)

Анастасия Малахова и Эма Криглерова (ИМПЗ)

Егор Власов (ЭФ) и Евгений Бузюркин (ФИТ)

Поздравляем фехтовальщиков и тренера Олесю Ончукову с успешным выступлением!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI