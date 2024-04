Татьяна Голикова приняла участие в форуме национальных приоритетов «Возможности будущего: кадры» на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На международной выставке «Россия» прошёл День национальных приоритетов «Кадры». В деловой программе – основные направления будущего нацпроекта «Кадры», а также опыт Московской, Калужской и Нижегородской областей в профориентации и профессиональном образовании.

В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, Министр просвещения Сергей Кравцов и проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин.

Открывая пленарное заседание, Татьяна Голикова особо подчеркнула стратегический характер, который сегодня приобретает кадровое обеспечение экономики.

«От качества занятости зависит выполнение таких стратегических задач, как импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета нашей страны. Сегодня безработица находится на минимальной исторической отметке – 2,8%. В перспективе до 2030 года численность занятых возрастёт на 2,4 миллиона человек. Наибольшая потребность в кадрах прогнозируется на обрабатывающих производствах, в транспортировке и хранении, здравоохранении и социальном обслуживании, научной и исследовательской деятельности и IT», – сказала вице-премьер.

По словам Татьяны Голиковой, только для приоритетных отраслей в ближайшие пять лет необходимо дополнительно подготовить порядка миллиона квалифицированных специалистов. В связи с этим основными направлениями нацпроекта «Кадры» станут: создание системы управления кадровым обеспечением, подготовка кадров для ключевых отраслей экономики и создание современной инфраструктуры образовательных учреждений, а также поддержка занятости женщин, выходящих из декретного отпуска, молодёжи, работников старшего поколения.

Особое внимание будет уделено подготовке молодых специалистов. Как отметил Антон Котяков, ориентиром для системы образования станет пятилетний прогноз кадровой потребности рынка труда в разрезе отраслей. Первый такой прогноз, подготовленный с учётом запроса экономики, темпов роста производительности труда и демографических трендов, будет представлен в конце 2024 года. Уже изучена перспективная потребность 83,4 тыс. предприятий, на которых заняты почти 12 миллионов сотрудников. К этой работе привлечены деловые объединения, отраслевые ведомства, центры занятости.

«К концу 2024 года в России будет работать почти 900 современных центров занятости – это каждый третий ЦЗН. В следующем году комплексную модернизацию пройдут службы занятости ещё 18 регионов. Все 100% центров занятости будут трансформированы в 2028 году. Переобучение уже прошли почти 20 тысяч карьерных консультантов. Будут расширены и донастроены эффективные инструменты поддержки занятости – переобучение, субсидирование, адресное сопровождение соискателей, поддержка трудовой мобильности», – подчеркнул Антон Котяков.

Эффективность подготовки кадров обеспечат и образовательные программы, сформированные на основе двукомпонентных профессиональных стандартов. По словам главы Минтруда, в 2025 году будет завершено обновление части действующих стандартов, а полный переход на этот принцип произойдёт до конца 2030 года. Продолжится и развитие цифровых сервисов для рынка труда – это оперативный мониторинг ситуации на рынке труда, мониторинг трудоустройства выпускников, который станет основой для рейтинга образовательных организаций по уровню трудоустройства, а также сервис «Стажировки и практики».

«Необходимо дать молодому человеку фундаментальное образование, чтобы в будущем можно было при необходимости сменить профессию, чтобы у него были такие компетенции и умения, которые позволили бы ему найти себя, получать достойную зарплату, развивать свою страну. Этому посвящены национальный проект “Кадры„ и проект “Профессионалитет„. Сегодня более 60% выпускников 9-x классов продолжают образование в колледже. Обучение в колледжах становится престижным. Завершая программу “Профессионалитета„, выпускник становится профессионалом и с первых минут обучения получает профессиональные знания», – сказал Сергей Кравцов.

Как отметил глава Минпросвещения, в 2024 году более 137 тысяч специалистов нового формата станут выпускниками проекта «Профессионалитет». К 2026 году проект охватит все 89 регионов. Сегодня в числе участников – 1,6 тыс. предприятий, к 2030 году их будет уже 4 тыс.

После завершения пленарной сессии Татьяна Голикова, Антон Котяков и Сергей Кравцов посетили стенды регионов. В экспозиции Московской области были представлены работа уникальной агролаборатории Коломенского техникума и проект «Профориентация для родителей». На стенде Калужской области студенты и педагоги рассказали об опыте проведения регионального этапа чемпионатного движения «Профессионалы» на площадке федерального технопарка профессионального образования, а в экспозиции Нижегородской области представители организаций профессионального образования пригласили гостей на открытие молодёжного форума амбассадоров «Профессионалитета» и федерального технопарка профессионального образования, который откроется в Нижнем Новгороде также в рамках «Профессионалитета».

Гости выставки смогли принять участие в производственной гимнастике, прошедшей на уличной сцене выставки. Открыли зарядку вице-премьер Татьяна Голикова, Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сенатор и трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Дни национальных приоритетов представляют собой серию мероприятий, посвящённых реализации национальных приоритетов и общественно важных задач, поставленных Президентом России в ежегодном Послании Федеральному Собранию. Новый национальный проект «Кадры» заработает с 2025 года и будет решать задачи по качественному обновлению инфраструктуры образования и занятости, созданию условий для реализации трудового потенциала граждан и обеспечения кадровых потребностей экономики.

