Татьяна Голикова: В этом году вузы и колледжи выпустят около 1,7 миллиона молодых специалистов

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. В повестке – вопросы трудоустройства выпускников 2024 года, а также обсуждение проекта «дорожной карты» Забайкальского края.

«В этом году на рынок труда выйдут порядка 1,7 миллиона выпускников вузов и колледжей. Важно, чтобы молодые специалисты были максимально востребованы по значимым и перспективным направлениям для развития нашей страны, – сказала Татьяна Голикова. – Этот год также ознаменован первым выпуском нашего флагманского проекта “Профессионалитет„. В его рамках подготовлено 138 тысяч специалистов».

По окончании 2023/2024 учебного года на рынок труда выйдут около 860 тысяч выпускников средних специальных учебных заведений, что почти на 30 тысяч больше, чем в прошлом году.

Как рассказала заместитель Министра просвещения Анастасия Зырянова, 522 тысячи выпускников, или 60,5%, уже имеют предложения по трудоустройству, 21% планируют службу в армии, 14% продолжат обучение и всего 2,5% находятся под риском нетрудоустройства. Адресная работа по трудоустройству проводится с выпускниками через центры карьеры колледжей.

Наибольшая часть выпускников, 45,2%, оканчивает обучение по техническим специальностям, 10,9% – по специальностям в сфере здравоохранения, 6,5% приобретут специальности в сфере образования.

Из выпускников проекта «Профессионалитет» уже 64,3% имеют предложения по трудоустройству.

По целевым договорам проходили обучение 20 тысяч выпускников, что обеспечивает практически 100% их трудоустройства.

В текущем учебном году в системе высшего образования по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры выпустятся порядка 824 тысяч студентов, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Около 35 тысяч ребят завершают обучение по целевым договорам, а значит, уже сейчас обеспечены рабочими местами.

Заместитель Министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев отметил, что ожидается трудоустройство 68% выпускников программ бакалавриата и специалитета, 84% – магистратуры, 90% – аспирантуры. При этом 21% выпускников планируют иные формы занятости – служба в армии, декретный отпуск и продолжение обучения.

По итогам обсуждения Татьяна Голикова поручила Минобрнауки и Минпросвещения в соответствии со сферами ведения довести до регионов, Минпромторга и Минтруда детальные результаты мониторинга выпуска 2024 года по программам СПО и ВПО в разрезе субъектов, профессий и специальностей, в том числе по целевым договорам и программе «Профессионалитет», включая сведения о количестве выпускников.

Регионам поручено проработать вопрос трудоустройства выпускников 2024 года в соответствии с потребностью конкретных предприятий и организаций в кадрах, размещённой на единой цифровой платформе «Работа в России».

Минтруду совместно с Минпросвещения, Минобрнауки и Минпромторгом провести анализ структуры спроса и предложения на рынке труда на примере одного региона для последующего рассмотрения данного вопроса межведомственной рабочей группой.

Кроме того, на заседании заслушали доклад о доработке проекта «дорожной карты» до 2030 года по исправлению сложившихся тенденций на рынке труда Забайкальского края, который ранее рассматривался межведомственной рабочей группой. Проект доработан с учётом замечаний и одобрен. Правительству региона поручено приступить к реализации мероприятий «дорожной карты».

Минтруду поручено проводить постоянный мониторинг всех ранее одобренных «дорожных карт» и своевременно реагировать на риски неисполнения их мероприятий.

