Риски для экономики колоссальны – Минфин и ЦБ РФ обеспокоены кредитованием сделок по уходу иностранцев из России

Какие риски выдачи кредитов на покупку западных активов видит Минфин?

Сделки по продаже иностранных активов российским покупателям в 90% случаев финансируются с использованием кредитных средств – потребность в капитале после произошедшего оттока восполняют коммерческие банки. Как итог, финансовые организации берут на себя акционерные риски – страдают интересы вкладчиков и кредиторов.

В ЦБ РФ и Минфине выразили озабоченность формированием непрофильных активов: в ведомствах напомнили о негативном опыте прошлого, когда из-за возникших проблем регулятору пришлось проводить санацию крупнейших банков страны. Тогда под ограничения попали Бинбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк, уличенные в перекрестном кредитовании небанковских активов владельцев. На принудительную санацию Центробанку пришлось потратить более 2 трлн. руб.

Как инвесторам финансировать сделки по покупке зарубежных активов?

Иностранные компании продолжают уходить из России – в 2022 году была проведена 151 сделка с зарубежным участием, в 2023 – 112. При этом дисконт по таким сделкам составляет более 50% от рыночной цены. Эксперты отмечают, что финансировать уход иностранцев из РФ можно несколькими способами:

публичные инструменты – облигации, в т.ч. конвертируемые, в России продаж через такой механизм еще не было, т.к. стороны стремятся не привлекать внимания к сделкам;

средства акционеров – покупатели неохотно используют собственный капитал, не желая лишиться уже сформированной подушки финансовой безопасности;

заемные средства – банковские кредиты, на долю которых приходится 90% сделок по продаже зарубежных активов;

средства фондов прямых инвестиций, но большинство фондов принадлежат западным инвесторам, прекратившим работу в стране из-за санкций.

«Отечественные банки сегодня фактически лишены возможности выйти на международный рынок, поэтому происходит наращивание операций внутри России – кредиты на перестройку экономики и в будущем будут востребованы», – уверен эксперт.

ЦБ РФ при этом пообещал защищать интересы вкладчиков и нивелировать избыточные риски. Банкам рекомендовали использовать для финансирования сделок с непрофильными активами собственную прибыль, которая по итогам 2023 года увеличилась на 35%. Регулятор также планирует повысить контроль над развитием экосистем небанковского характера.

16:45 16.04.2024

