Правительство расширило число регионов – участников программы стимулирования занятости

Распоряжение от 13 апреля 2024 года №908-р

Документ Распоряжение от 13 апреля 2024 года №908-р

Правительство включило Камчатку в число субъектов, которым оказывается поддержка в реализации мероприятий по стимулированию занятости. В 2024 году регион получит федеральное финансирование на эти цели. Распоряжение об этом подписано.

Речь идёт об организации бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и граждан, ищущих работу, для дальнейшего трудоустройства на таких предприятиях.

Обучение будет организовано в рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости». Кроме переобучения сотрудников промышленных предприятий, мероприятия региональных проектов направлены на оказание поддержки работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируются расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест.

С учётом Камчатского края всего в 2024 году в программе бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования примут участие более 8,4 тысячи работников предприятий ОПК. На эти цели из бюджета будет направлено 471,8 млн рублей.

