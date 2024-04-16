Потенциал нейросетей в HR раскроют на XV Всероссийском межвузовском кадровом форуме им. А.Я. Кибанова

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
С 6 по 24 мая 2024 года в Государственном университете управления в рамках празднования 105-летия вуза пройдет XV Всероссийский межвузовский кадровый форум им. А.Я. Кибанова.
Форум является ежегодной уникальной дискуссионной площадкой, объединяющей студентов, молодых учёных, преподавателей и экспертов в области управления персоналом и экономики труда в России и за рубежом. Его главная цель — развитие теории и практики управления персоналом, совершенствование кадровых технологий, содействие разработке инновационных решений в сфере управления персоналом и интеллектуальными ресурсами современных организаций. А что сегодня может быть более актуальным, инновационным и современным, чем нейросети? Поэтому тематическая концепция ХV Форума обозначена как «Нейросети: Путешествие HRа в мир машинного интеллекта».
Попробуем приподнять завесу тайны нейросетей, узнаем о том, как HR-специалист и нейросеть дополняют друг друга и помогают решать различные задачи, раскроем сильные стороны каждого участника этого взаимодействия и узнаем, как может быть полезен каждый в своей области.
В 2023 году в Форуме приняло участие более 500 человек из 100 университетов и организаций 30 городов России.
В этом году в программе мероприятий:
— X Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы управления персоналом и экономики труда»;
— Заочные конкурсы «Инновационное управление персоналом — 2024»;
— Конкурс инновационных проектов по управлению персоналом и экономике труда для студентов и аспирантов;
— Студенческая Олимпиада «Управление персоналом: вчера, сегодня, завтра»;
— Конференция «Нейро-HRоники»;
— Учебно-методическая секция по вопросам подготовки специалистов в области управления персоналом.
Не откладывай и регистрируйся на юбилейный Форум!
Больше информации на официальном сайте, в информационном канале и в приложенных документах.
Информационное письмо о Форуме
ПРОГРАММА КАДРОВОГО ФОРУМА 2024
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 16.04.2024
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