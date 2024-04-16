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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

En la academia de tecnología científica de la universidad de San Petersburgo, 125 personas Петра Великого. Плакаты рассказывают о сверхмощном плазмотроне, Т-34, полёте человека в космос и других изобретениях и событиях, политехники были первыми.

Академия цифровых технологий — современное образовательное пространство, в котором школьники осваивают и нженерные и рабочие сти в сфере IT, робототехники, технологий цифрового производства, журналистики и экономики. Соглашение между Академией и Политехом было заключено в 2020 году.

В открытии выставки участвовали по дополнительному и довузовскому образованию СПбУ Дмитрий Тихонов, director del centro по работе с абитуриентами СПбПУ Артём Егупов and представители Академии цифровых технологий. Más información sobre las tecnologías de la información y la organización ятий и образовательных программ.

«Аадеéfirio сE. Las universidades politécnicas pueden iniciar iniciativas, realizar investigaciones en profundidad y en profundidad. Los proyectos más importantes en el ámbito de la aplicación de datos se pueden realizar en el sector correspondiente. экономики», — подчеркнул Дмитрий Тихонов.

«Политех и Академия цифровых технологий — давние партнёры. Мы открыли выставку к юбилею нашего вуза в таком пространстве, где подрастающее поколение развивает цифровую грамотность. Сейчас в академии проходит финал профиля Национальной технологической олимпиады “Научная медиакоммуникация”, организаторами выступают Политех и АЦТ. 40 участников соревнуются за звание лучшего», — рассказал Артём Егупов.

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