НИУ ВШЭ открыл научно-исследовательский хаб в Делийском университете

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики и Делийский университет заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и совместных действиях. Также в рамках договора в вузе-партнере из Индии начнет работать большой научно-исследовательский хаб.

Соглашение о партнерстве подписали ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и ректор Делийского университета Йогеш Сингх. Координатором сотрудничества всей Вышки с крупнейшим вузом Индии определен питерский кампус ВШЭ, уже реализовавший с Делийским университетом целый ряд инициатив. Подписание соглашения стало важным этапом последовательной работы НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург с Индией, реализуемой с 2022 года.

В соответствии с подписанным документом одним из ключевых направлений взаимодействия будет открытый руководителями двух вузов российско-индийский научно-исследовательский хаб, который станет современной площадкой для развития академических и культурных связей. Хаб включает в себя полностью оборудованный офис ВШЭ на территории центрального кампуса Делийского университета, которым могут пользоваться все научные группы, преподаватели и студенты Вышки в рамках совместных проектов, а также предоставляет широкий спектр возможностей по реализации зеркальных лабораторий, образовательных модулей и программ, проектов академического и научного обмена.

Университеты выразили готовность проводить совместные исследования, посвященные адаптации населения, власти и бизнеса к климатическим изменениям, исследования молодежных культур и сообществ Индии и России, исследования поколений, экологического поведения и культуры. Кроме того, уже реализуется сотрудничество в таких областях, как физика и астрономия, социальные науки, медицина, информатика, математика и бизнес. Также ведется научная работа в области нейронаук, искусственного интеллекта и компьютерного моделирования, анализа рисков социальной турбулентности, моделирования процессов принятия решений, анализа интеллектуального капитала.