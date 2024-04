НИУ ВШЭ открыл научно-исследовательский хаб в Делийском университете

Source: MIL-OSI Russian Language News

Высшая школа экономики и Делийский университет заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и совместных действиях. Также в рамках договора в вузе-партнере из Индии начнет работать большой научно-исследовательский хаб. Соглашение о партнерстве подписали ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и ректор Делийского университета Йогеш Сингх. Координатором сотрудничества всей Вышки с крупнейшим вузом Индии определен питерский кампус ВШЭ, уже реализовавший с Делийским университетом целый ряд инициатив. Подписание соглашения стало важным этапом последовательной работы НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург с Индией, реализуемой с 2022 года. В соответствии с подписанным документом одним из ключевых направлений взаимодействия будет открытый руководителями двух вузов российско-индийский научно-исследовательский хаб, который станет современной площадкой для развития академических и культурных связей. Хаб включает в себя полностью оборудованный офис ВШЭ на территории центрального кампуса Делийского университета, которым могут пользоваться все научные группы, преподаватели и студенты Вышки в рамках совместных проектов, а также предоставляет широкий спектр возможностей по реализации зеркальных лабораторий, образовательных модулей и программ, проектов академического и научного обмена. Университеты выразили готовность проводить совместные исследования, посвященные адаптации населения, власти и бизнеса к климатическим изменениям, исследования молодежных культур и сообществ Индии и России, исследования поколений, экологического поведения и культуры. Кроме того, уже реализуется сотрудничество в таких областях, как физика и астрономия, социальные науки, медицина, информатика, математика и бизнес. Также ведется научная работа в области нейронаук, искусственного интеллекта и компьютерного моделирования, анализа рисков социальной турбулентности, моделирования процессов принятия решений, анализа интеллектуального капитала.

«Мы чрезвычайно рады подписать соглашение о сотрудничестве с Делийским университетом и открыть новую страницу в нашем партнерстве. Я уверен, что наши новые совместные инициативы, включающие образовательные и исследовательские программы, открытие научно-исследовательского хаба НИУ ВШЭ в Делийском университете и зеркальных лабораторий, публикации исследований и конференции в таких областях, как информатика, ИТ, физика, социальные науки, управление и множество других, принесут пользу обоим нашим университетам и укрепят двусторонние связи между Россией и Индией», — сказал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Ректор Делийского университета Йогеш Сингх подчеркнул, что Россия всегда была и остается надежным другом и партнером Индии, наши страны продолжают сотрудничать по самым разным направлениям.

«Наши ученые и студенты уже участвуют в обменах и совместных проектах. Сегодня мы начинаем процесс создания зеркальных лабораторий, что открывает новые возможности для взаимодействия. Мы также запустили программу приглашенных преподавателей, которая открыта для участия сотрудников НИУ ВШЭ. Помимо этого, мы можем сотрудничать по курсам, семинарам и образовательным программам в различных областях науки и технологий», — подчеркнул Йогеш Сингх. В 2024 году у НИУ ВШЭ и Делийского университета запланированы совместные летние школы и научные конференции в Санкт-Петербурге и Дели, совместная экспедиция Делийского университета и Санкт-Петербургской школы социальных наук НИУ ВШЭ в Гималаи.

