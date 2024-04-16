Posted on by MIL-OSI Publisher

Молодые ученые рассмотрят современные технологии и проблемы управления

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25-26 апреля в ГУУ состоится 39-я Всероссийская научная конференция молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления – 2024» 

В работе конференции могут принять участие студенты бакалавриата (4 курс) и магистратуры, аспиранты, а также молодые ученые под научным руководством.

В рамках конференции будут работать секции:

  • Информационные системы и технологии управления: развитие методологических основ и инструментальных средств
  • Государственная политика и политическое управление
  • Суверенная отраслевая экономика
  • Экономика и финансы
  • Человек и общество: исторические и социально-психологические проблемы
  • Технологии маркетинга, бренд-менеджмента и рекламы
  • Современные проблемы управления в ТЭК
  • Проблемы управления в сфере бизнес и социальных коммуникаций: реформы и риски
  • Права человека в эпоху цифровых трансформаций и современных вызовов

Заявки на участие принимаются по ссылке до 18:00 (мск) 22 апреля 2024 года. Статьи в формате MS Word прикрепляются во время прохождения электронной регистрации.

К публикации принимаются не более двух работ от одного участника. Статьи будут опубликованы в сборнике и переданы в РИНЦ.

Контакты для справочной информации: Александра Шкуренкова, ad_volkova@guu.ru

Подробности в информационном письме.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 25.04.2024

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI