Молодые ученые рассмотрят современные технологии и проблемы управления

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
25-26 апреля в ГУУ состоится 39-я Всероссийская научная конференция молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления – 2024»
В работе конференции могут принять участие студенты бакалавриата (4 курс) и магистратуры, аспиранты, а также молодые ученые под научным руководством.
В рамках конференции будут работать секции:
- Информационные системы и технологии управления: развитие методологических основ и инструментальных средств
- Государственная политика и политическое управление
- Суверенная отраслевая экономика
- Экономика и финансы
- Человек и общество: исторические и социально-психологические проблемы
- Технологии маркетинга, бренд-менеджмента и рекламы
- Современные проблемы управления в ТЭК
- Проблемы управления в сфере бизнес и социальных коммуникаций: реформы и риски
- Права человека в эпоху цифровых трансформаций и современных вызовов
Заявки на участие принимаются по ссылке до 18:00 (мск) 22 апреля 2024 года. Статьи в формате MS Word прикрепляются во время прохождения электронной регистрации.
К публикации принимаются не более двух работ от одного участника. Статьи будут опубликованы в сборнике и переданы в РИНЦ.
Контакты для справочной информации: Александра Шкуренкова, ad_volkova@guu.ru
Подробности в информационном письме.
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