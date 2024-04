Молодые ученые рассмотрят современные технологии и проблемы управления

Source: MIL-OSI Russian Language News

25-26 апреля в ГУУ состоится 39-я Всероссийская научная конференция молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления – 2024»

В работе конференции могут принять участие студенты бакалавриата (4 курс) и магистратуры, аспиранты, а также молодые ученые под научным руководством.

В рамках конференции будут работать секции:

Информационные системы и технологии управления: развитие методологических основ и инструментальных средств

Государственная политика и политическое управление

Суверенная отраслевая экономика

Экономика и финансы

Человек и общество: исторические и социально-психологические проблемы

Технологии маркетинга, бренд-менеджмента и рекламы

Современные проблемы управления в ТЭК

Проблемы управления в сфере бизнес и социальных коммуникаций: реформы и риски

Права человека в эпоху цифровых трансформаций и современных вызовов

Заявки на участие принимаются по ссылке до 18:00 (мск) 22 апреля 2024 года. Статьи в формате MS Word прикрепляются во время прохождения электронной регистрации.

К публикации принимаются не более двух работ от одного участника. Статьи будут опубликованы в сборнике и переданы в РИНЦ.

Контакты для справочной информации: Александра Шкуренкова, ad_volkova@guu.ru

Подробности в информационном письме.

