Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В рамках российского председательства в БРИКС в формате видеоконференции состоялось первое заседание контактной группы по туризму. Помимо постоянных стран-участниц объединения во встрече приняли участие новые члены БРИКС – Египет, ОАЭ и Эфиопия.

«Мы ведём активную работу по продвижению интересных туристических направлений в странах БРИКС», – отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Он поделился с иностранными коллегами планами по проведению в Москве Туристического форума БРИКС, на полях которого пройдет первое заседание рабочей группы по туризму и традиционная встреча министров туризма стран БРИКС.

«Форум пройдет в Москве. Он соберёт крупнейших представителей туриндустрии стран БРИКС и позволит бизнесу установить новые деловые связи, а туристам – познакомиться с туристическим потенциалом Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии», – рассказал Никита Кондратьев.

В завершение встречи российская сторона предложила странам БРИКС создать рабочую группу по туризму, а также утвердить «дорожную карту» по туристическому сотрудничеству с 2024 по 2026 год.

Участники встречи поддержали российские инициативы, отметив, что с их помощью странам БРИКС удастся улучшить коммуникацию между игроками турбизнеса и увеличить взаимный турпоток.

Согласно прогнозам, уже к концу 2024 года мероприятия «дорожной карты» смогут увеличить туристический обмен между странами объединения до 5 млн поездок, с учетом расширившегося состава БРИКС. Это почти в четыре раза выше показателей 2023 года — турпоток составил 1,4 млн человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI