Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Об этом заявил сегодня глава ведомства Максим Решетников на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым.



«Мы поддерживаем идею региона о развитии агломерации. При поддержке Минэкономразвития будет разработана комплексная долгосрочная программа, которая обеспечит ее социально-экономическое развитие за счет ключевых конкурентных преимуществ», – отметил в ходе встречи Максим Решетников.



В агломерацию планируется включить столицу региона и города-спутники: Кирово-Чепецк и Слободской, а также прилегающие муниципальные районы. Численность населения этой территории составляет около 650 тыс человек, из них занятого населения – около 300 тысяч. В 2023 году объем производства, работ и услуг предприятий составил 370 млрд рублей, объем инвестиций – более 40 млрд рублей.

«На встрече обсудили вопрос развития Кировской городской агломерации. Это важно для разработки долгосрочных планов социально-экономического развития и позволит эффективнее использовать федеральные инструменты поддержки в части развития инфраструктры и раскрытия потенциала наших крупных городов», – заявил по итогам встречи Александр Соколов.



Также на встрече Александр Соколов рассказал о проекте строительства моста через реку Чепцу, который может стать частью масштабного проекта по строительству автомобильного обхода города Кирова и улучшит логистику как для жителей, так и для предпринимателей. Максим Решетников поручил профильным департаментам проработать совместно с регионом и профильными федеральными ведомствами вопрос строительства моста в рамках комплексного обоснования проекта строительства автомобильного обхода города Кирова.



Александр Соколов пригласил министра принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 650-летия Кирова, которые состоятся в 2024 году. Максим Решетников предложил проработать вопрос о проведении в регионе крупных деловых мероприятий, приуроченных к юбилею.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI