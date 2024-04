Марат Хуснуллин провёл заседание оргкомитета форума «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства, председатель организационного комитета Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Марат Хуснуллин провёл заседание оргкомитета. В нём приняли участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, советник Президента России Антон Кобяков, представители федеральных министерств и другие члены оргкомитета.

«По решению Президента России Владимира Путина форум проводится на федеральном уровне. В условиях действия антироссийских санкций со стороны недружественных стран и возрастания напряжения на Ближнем Востоке на наше мероприятие возлагается особая ответственность за расширение и укрепление связей России с мусульманским миром. Отрадно видеть постоянно растущий интерес к форуму со стороны других стран и международных организаций. Подтверждением этому служат большое количество участников и география стран. В прошлом году участниками стали более 16 тысяч человек из 80 стран мира», – отметил Марат Хуснуллин.

Он сообщил, что за последние три года товарооборот России с государствами Организации исламского сотрудничества вырос на 37% и составил 156 млрд долларов.

«Россия видит мусульманские страны своими надёжными стратегическими партнёрами. То, что большинство из них придерживается самостоятельной и независимой политики на международной арене, позволяет развивать совместные проекты и использовать новые возможности. Наша с вами первоочередная задача – усилить это партнёрство. Важно на самом высоком уровне организовать и обеспечить контроль за выполнением мероприятий по подготовке и проведению форума. Хочу отметить, что прошлый форум прошёл на высоком уровне, за что хочу поблагодарить всю команду Республики Татарстан во главе с Рустамом Миннихановым», – подчеркнул вице-премьер.

На заседании обсудили и утвердили организационные вопросы проведения форума в 2024 году. В том числе было уделено внимание подготовке деловой и культурной программы форума, а также организации коллективных экспозиций стран Организации исламского сотрудничества и стендов российских и иностранных компаний.

Глава Республики Татарстан, заместитель председателя оргкомитета KazanForum Рустам Минниханов сообщил, что на сегодняшний день своё участие в мероприятии подтвердили представители из 54 стран.

«За 15 лет своего существования KazanForum зарекомендовал себя в качестве полноценной и эффективной площадки, на которой ведётся конструктивный диалог, направленный на развитие экономических, торговых, инвестиционных и социально-культурных связей с исламскими государствами. Форум вызывает большой интерес у наших зарубежных партнёров. Ведётся работа по организации визита гостей, подтвердивших своё участие. Деловая программа форума разнообразная и насыщенная. Всего пройдёт 125 сессий по таким актуальным темам, как международное сотрудничество, наука и технологии, инвестиции, промышленность, индустрия халяль, исламские финансы, культура, спорт, туризм, женский взгляд. Тема пленарного заседания форума – “Финансовая и логистическая инфраструктура России и стран Организации исламского сотрудничества„. В этом году на площадке ИT-парка им. Башира Рамеева состоится специальное мероприятие группы стратегического видения “Россия – Исламский мир„», – сообщил Рустам Минниханов.

Также о планируемых мероприятиях форума рассказал советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

«Год от года форум “Россия – Исламский мир: KazanForum„ становится всё более авторитетным и влиятельным. Помимо основной деловой программы состоятся международная выставка экономического и научно-технологического сотрудничества Russia Halal Expo 2024, Международный турнир молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова, XIV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, X Казанский форум молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества и Форум молодых дипломатов стран ОИС. Также в Казани пройдёт встреча чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств в России и серия деловых мероприятий по линии ЮНЕСКО, запланирована спортивная программа. В рамках программы форума будут проведены межправительственные комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Российской Федерации с зарубежными странами. Особое внимание в рамках форума будет уделено теме халяль. Уверен, что юбилейный форум в Казани способствует укреплению взаимодействия между бизнес-сообществами России и мусульманских стран, а также откроет новые возможности для совместных проектов на межрегиональном и межгосударственном уровне», – отметил Антон Кобяков.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдёт с 14 по 19 мая. Цель мероприятия – укрепление торгово-экономических, научно-технических, образовательных, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества.

