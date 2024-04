Марат Хуснуллин принял участие в заседании комиссии Госсовета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин принял участие в заседании комиссии Государственного совета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

«С 2020 года строительная отрасль показывает отличные результаты. Благодаря системной поддержке Президента, Председателя Правительства, нашей совместной работе с палатами Федерального Собрания, главами регионов, их командами стройотрасль стала одним из драйверов развития страны и за четыре года выросла на 27%. Мы пришли к рекордным показателям ввода жилья, строительства и ремонта дорог. У нас масштабные задачи по развитию инфраструктуры до 2030 года. Чтобы выйти на показатели национальной цели развития, необходимо построить более 1 млрд кв. м жилья, обновив в стране каждый пятый квадратный метр. Это центральный элемент, вокруг которого формируются планы по развитию инфраструктуры. С теми темпами, которыми мы идём, у нас это получается. Для обеспечения сбалансированного развития субъектов России продолжим активную работу по выполнению поручений, которые дал Президент по итогам Послания Федеральному Собранию. Важно также следовать концепции пространственного развития для получения наибольшего синергетического эффекта по инфраструктурному развитию страны», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в перечень поручений Президента по итогам Послания Федеральному Собранию вошёл новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Участники заседания детально рассмотрели предложения по формированию нацпроекта.

Во вступительном слове помощник Президента, секретарь Государственного совета Игорь Левитин заявил о необходимости продолжать работу по национальным целям развития, подчеркнув значимость развития инфраструктуры и населённых пунктов. «Комиссия должна подготовить предложения в рамках нового национального проекта “Инфраструктура для жизни„. Кроме того, необходимо представить предложения по определению перечня из 200 крупных и малых городов, городских агломераций, по которым будут разработаны, утверждены и реализованы мастер-планы и планы комплексного социально-экономического развития», – сказал Игорь Левитин.

Глава Республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета Рустам Минниханов отметил, что деятельность комиссии при постоянном взаимодействии с Правительством показала свою эффективность, в том числе в рамках реализации нацпроектов.

«Всего мы провели 16 заседаний, включая два президиума Госсовета России с участием Президента Владимира Владимировича Путина. В рамках заседаний рассмотрены более 80 опорных вопросов в строительной отрасли и ЖКХ, порядка 30 из них нашли отражение в законодательстве. С 2018 года, за время работы нашей комиссии, введено 545 млн кв. м жилья, более 19 миллионов семей улучшили свои жилищные условия. Успехи в отрасли также связаны с принятыми на федеральном уровне решениями по внедрению эскроу-счетов и восстановлению прав обманутых дольщиков, сокращению обязательных требований и процедур для участников строительного цикла с 1168 до 607, развитию механизма комплексного развития территорий и реализации программ льготного ипотечного кредитования, которыми воспользовались 2,6 миллиона семей», – сказал Рустам Минниханов.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал о реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», который стал одним из ключевых инструментов улучшения качества жизни россиян. «С начала реализации нацпроекта прирост обеспеченности жильём составил 2 кв. м на человека. Наилучшую динамику по увеличению обеспеченности жильём за годы реализации нацпроекта показали Республика Карелия, Псковская, Архангельская, Сахалинская и Костромская области. По благоустройству территорий в рамках федпроекта “Формирование комфортной городской среды„ лидерами стали Краснодарский, Ставропольский края, Челябинская, Самарская, Ростовская области, Татарстан, Башкортостан. В рамках расселения аварийного жилья 37 регионов уже завершили комплексную программу аварийки. Из них наибольшее количество переселили Сахалин, Челябинская, Нижегородская, Тюменская области, а также Республика Башкортостан. Значительные результаты по вводу жилья за последние годы достигнуты благодаря работе по наращиванию градпотенциала и запуску новых проектов, с 2019 года их количество увеличилось на 85%. Сейчас в стадии строительства находится 108,5 млн кв. м. Новый нацпроект “Инфраструктура для жизни„ в свою очередь станет более комплексным и включит в себя все значимые меры поддержки», – сказал Ирек Файзуллин.

