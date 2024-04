Марат Хуснуллин: В Мариуполе восстанавливают образовательную инфраструктуру для почти 2 тысяч студентов колледжа и техникума

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Донецкой Народной Республике приступили к работам в учреждении, в котором в том числе готовят специалистов для строительной отрасли, – Мариупольском электромеханическом колледже. Также продолжается ремонт в техникуме транспорта и промышленных технологий, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Объём предстоящих работ в электромеханическом колледже приличный – строителям предстоит восстановить более 12 тыс. кв. м зданий главного учебного корпуса, актового и спортивного залов, столовой. Кроме того, проведут и благоустройство 4 га территории. После завершения ремонта обучаться здесь в комфортных условиях смогут более 1,2 тысячи студентов – они продолжат полувековую историю колледжа и станут специалистами по обслуживанию транспортного электрооборудования, инженерами по электроснабжению. Ещё 640 студентов Мариупольского техникума транспорта и промышленных технологий ждут завершения работ, чтобы оценить обновлённую инфраструктуру, в том числе общежитие и мастерскую», – рассказал вице-премьер.

Оба объекта восстанавливают под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

«В настоящее время на территории Мариупольского электромеханического колледжа ведутся демонтажные и подготовительные работы, после чего строители приступят к устранению конструктивных повреждений зданий, замене кровли, окон и инженерных коммуникаций. Также специалисты обновят фасад и внутренние помещения зданий. Завершить ремонтно-восстановительные работы на объекте планируется до конца текущего года», – добавил генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

