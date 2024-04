Кинологи провели антитеррористические учения в Политехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Высшей школе юриспруденции и судебно-технической экспертизы прошли учения по противодействию терроризму, взаимодействию специальных служб и оперативно-розыскной деятельности.

В антитеррористических учебно-практических мероприятиях участвовали сотрудники Управления гражданской безопасности СПбПУ, студенты «Политехнической дружины», специалисты высшей школы, имеющие опыт работы в оперативных и следственных службах правоохранительных органов, и инструкторы-кинологи во главе с руководителем кинологического центра «КлеверДог», судьёй Российской кинологической федерации, главным государственным инспектором кинологического отдела Пулковской таможни Анастасией Бахчеван.

Спрятанные студентами «запрещённые вещества» (на самом деле, корицу) искали лабрадор-ретривер Зуми и метис Шанти, а искать деньги отправили ризеншнауцера Тамгу.

Собаки и их проводники показали методику обнаружения предметов, принадлежащих определённому человеку. Также участникам прочитали лекцию «Применение служебных собак в одорологической и ольфакторной экспертизе».

