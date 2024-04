Итог большой работы. Политех и КРСУ подписали дорожную карту на ближайшие два года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ключевым событием дней образовательного, научного и международного сотрудничества, которые проходят в Бишкеке 15 и 16 апреля, стало подписание дорожной карты о глобальной модернизации естественно-технического факультета и факультета архитектуры, дизайна и строительства КРСУ. Подписанный документ — это итог большой и плодотворной работы. На 2024-2025 годы прописаны детальные конкретные шаги, со сроками и показателями, по которым теперь будут двигаться партнёры, чтобы уже следующий учебный год КРСУ начал в совершенно новом формате.

Документ подписали ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской и и. о. ректора КРСУ Денис Фомин-Нилов. В торжественной церемонии приняли участие начальник Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики Расул Абазбек Уулу, генеральный директор ОсОО «Альянс Алтын» Сабир Рахматов и другие официальные лица.

«Хочу поблагодарить российских коллег за работу. Сейчас речь идёт о межвузовском сотрудничестве, — сказал начальник Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов. — Проблемам и вопросам образования президенты России и Кыргызстана уделяют особое и пристальное внимание. Все поручения президентов в области развития образовательного процесса двух стран мы обязаны выполнить достойно. КРСУ должен отвечать самым высоким российским стандартам современности. Я очень благодарен Политеху Петра Великого, который включился в работу и откликнулся на важнейший запрос наших дней — подготовку квалифицированных инженерных кадров. Такой запрос есть в экономике Кыргызстана, и для этого нужны особые знания. Так что здесь мы должны поделиться со своими партнёрами нашими лучшими наработками. И я уверен, что СПбПУ внесёт свой весомый вклад в это необходимое для двух стран дело. Так что сегодня мы открываем широкие возможности для кыргызской молодёжи».

Для нас это волнующее и важное событие. Ведь все вместе мы выбираем совершенно новый путь развития КРСУ. Уверен, что мы отдадим все силы и наш 125-летний опыт. Благополучие, стабильность и независимость государства опирается на промышленность, а значит на грамотных инженеров. Так что мы понимаем всю степень ответственности и гордимся своей миссией. Это поистине братский проект. Уверен, что выпускники КРСУ займут ключевые места в индустрии ,— отметил на церемонии подписания дорожной карты ректор СПбПУ Андрей Рудской.

После церемонии подписания прошло выездное совещание по приоритетным направлениям развития КРСУ. Именно на нём специалисты Политеха подробно озвучили предстоящий план действий и работу в будущем. КРСУ должен стать ведущим вузом Кыргызстана, предлагающим передовое инженерное образование. Ключевая задача — подготовка высококвалифицированных кадров для экономики страны.

Главные цели запланированной трансформации отражают три основные точки приложения сил:

технологическое развитие и связь с индустрией

формирование новой модели инженерного образования

работа с молодёжью

Политехнический университет серьёзно подошёл к поставленной задаче стать наставником в модернизации инженерного образования КРСУ. Зимой подписана дорожная карта по направлению строительства и весной подана заявка на совместный грант по линии Министерства науки и высшего образования РФ на реализацию научного проекта в этой области.

Команда лучших экспертов Политеха несколько дней работала здесь вместе с коллегами из КРСУ. Проведён глубокий анализ и оценка состояния, ресурсов и потенциала вуза. Также прошли две проектные сессии. Цель сессии по модернизации — определить проблемные зоны, предложить рекомендации и конкретные шаги по модернизации и развитию системы инженерной подготовки КРСУ. Целью сессии по работе со студенческими сообществами стала проработка форматов работы сообществ КРСУ, программ их развития, возможных совместных проектов с молодёжью Политеха и других университетов России. Уже есть важнейший практический результат — запущен проект «Славянский образовательный онлайн-центр». За несколько дней политехники буквально с нуля создали специальный портал онлайн-образования.

Исходя из заявленных целей и опираясь на проведённый мониторинг и результаты проектных сессий, партнёры определили первоочередные задачи трансформации КРСУ. Первое — надо сфокусироваться на актуальных сферах экономики Кыргызстана, которые имеют потенциал развития, и для которых в ближайшее время потребуются квалифицированные кадры. Второе — необходимо не просто модернизировать, а практически заново сформировать систему управления научно-образовательной деятельностью университета, особенно в научной части. При этом сразу надо ориентироваться на лучшие российские практики и опираться на цифровые технологии, электронный документооборот и сервисы.

Реализация научной и образовательной деятельности в новом формате так или иначе потребует создания новых структур. Это могут быть инжиниринговые центры или лаборатории, в том числе сетевые, а также институты или отдельные подразделения. Важно, что их деятельность будет организована по новым принципам, исходя из конкретных задач.

Надо внедрить в КРСУ новую интегрированную модель инженерного образования, основанную на сетевом взаимодействии с промышленностью и использующую, в том числе, потенциал российских вузов. Это будет совершенно иная концепция, учитывающая, например, изменения системы образования в России с 2025 года.

«Сейчас мы наблюдаем уникальный симбиоз ведущих российских вузов и кыргызских партнёров. Мы должны каждый день чувствовать и понимать, куда мы продвигаемся в нашей совместной работе, — подчеркнул на заседании начальник Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов. — Бренд Политеха себя ещё раз подтвердил. За кратчайшие сроки сделано всё, что возможно и даже больше. И я благодарен представителям СПбПУ, которые приехали в Кыргызстан с конкретными идеями и предложениями».

После заседания делегация переместилась в Центр молодёжных инициатив и научного-технологического предпринимательства КРСУ. Там Политех подписал соглашение с президентской платформой АНО «Россия — страна возможностей». Оно направлено на создание тесных взаимосвязей и сотрудничество в области молодёжной политики. Это первый центр, который заработал за пределами России. В рамках работы Центра компетенций можно будет диагностировать и развивать «гибкие навыки» у студентов.

И там же руководство СПбПУ подписало ещё одну дорожную карту по развитию молодёжных сообществ университета. Она может стать базой для разрабатываемой концепции «Точки кипения». Это не новый для СПбПУ формат работы. Её основу составила разработанная и реализованная внутри Политеха программа студенческого акселератора сообществ. Несколько лет назад, в «Точке кипения-Политех» запущен процесс структуризации молодёжных сообществ СПбПУ.

Сейчас важно согласовать тематики совместных мероприятий, интегрировать студентов КРСУ с проектами Политехнического университета, в том числе по программам развития студенческого предпринимательства. Специалисты СПбПУ окажут всю методологическую и организационную поддержку для организации этого процесса и при подаче заявок на различные гранты по линии Министерства науки и высшего образования РФ, Росмолодёжи и различных некоммерческих фондов. Всё это должно стать основой Центра молодёжных инициатив и научно-технологического предпринимательства КРСУ.

Завершилась встреча неформальным общением со студентами и общей фотографией на память.

