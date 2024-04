Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Мишустин поздравил писательницу, литературного критика, искусствоведа с юбилеем.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Вы – яркий, талантливый, интеллигентный, обладающий невероятным обаянием и безупречным чувством стиля человек. Вы состоялись как писатель, критик и драматург, завоевали широкое признание, авторитет и уважение в профессиональном сообществе. Внесли значительный вклад в отечественную культуру и искусство.

Ваши творческие идеи воплотились в масштабные проекты – была учреждена первая в России независимая премия “Триумф„, создан Культурный центр Андрея Вознесенского. Ведётся большая работа по сохранению памяти легендарного поэта.

Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения и всех благ».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI