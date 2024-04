«Здесь хорошая обстановка»: в Вышке прошел финал турнира для школьников TESLA

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В Вышке прошел очный финальный этап турнира TESLA — многопрофильного интеллектуального состязания для учеников 5–8-х классов. Школьники из разных городов России и стран ближнего зарубежья соревновались в пяти различных дисциплинах за право бесплатно участвовать в образовательной программе Летней школы факультета довузовской подготовки ВШЭ и возможность получить скидки на обучение на ФДП. В олимпиаде в этом году приняли участие свыше 3,7 тыс. человек, до финала дошли 718 школьников. Анастасия Филиппова учится в 8-м классе и считает Вышку приоритетным для себя вузом. На финал TESLA она приехала из Воронежа. «Я смотрела вебинары от Высшей школы бизнеса, читала книги по предпринимательству», — рассказывает школьница. Настя уверена, что участие в состязании дает возможность проверить свои силы, разобрать интересные задачи, обрести новые знакомства среди единомышленников и будущих абитуриентов Вышки. Ее олимпиадный трек — «Предпринимательство». Всего же в турнир входит пять направлений, включая также компьютерные технологии, естественные и социальные науки, языки и литературу, историю культуры и искусство. Собственно, первые буквы англоязычных названий этих дисциплин и дали имя самому турниру: T — technology (компьютерные технологии); E — entrepreneurship (предпринимательство); S — science (естественные и социальные науки); L — linguistic skills (языки и литература); A — art&design (история культуры и искусство). Идея турнира возникла из желания помочь школьникам, нацеленным на участие в олимпиадах, еще в средней школе попробовать себя на этом пути, чтобы в старших классах подойти к этой задаче более спокойно и уверенно, поясняет заместитель декана ФДП Екатерина Абрамова. Конкурс дает возможность ребятам из 5–8-х классов определиться с интересующей их областью знаний, выходящей за строгие рамки школьной программы. Среди олимпиад Вышки TESLA — состязание для самых юных участников. Задания финала составляются с целью проверить общую эрудицию, а не только знания по предмету и содержат вопросы, призванные настроить участника на рассуждение и аргументацию. Задачи максимально приближены к жизни и дают ребятам пространство для размышления, а также возможность обратить внимание на важные аспекты устройства современного общества. «Они содержат в себе навыки, необходимые для успеха в самых востребованных профессиях», — подчеркивает Екатерина Абрамова. В этом году турнир TESLA проводится уже в третий раз. Состязания проходят в два этапа, первый — заочный. После регистрации и изучения демонстрационных материалов ребята в определенный срок в любом порядке должны выполнить задания всех направлений. В этом году дистанционный этап проходил с 25 по 31 марта, и в нем принял участие 3781 школьник. Победители по итогам первого этапа — в этом году их 718 — приглашаются на очный финальный этап, который проходит непосредственно в стенах НИУ ВШЭ в Москве. Участие в нем бесплатное, но дорогу до места проведения участники оплачивают самостоятельно. Предварительные результаты после проверки выполненных работ финалисты смогут узнать через неделю в личном кабинете на сайте ФДП. В этом году итоги будут подведены 29 апреля.

«Конечно, я хочу выиграть», — признается Александр Колтович из города Щелково. Он учится в 8-м классе и участвует в турнире по направлению «Естественные и социальные науки». К конкурсу он готовился со своим папой и рассчитывает только на победу. На высокие результаты настроены и школьники из Кыргызстана, которые также проходили очный этап TESLA в Москве. Пятикласснику Тимуру больше всего запомнилось здание НИУ ВШЭ на Покровке, где были организованы очные соревнования. «Мне понравилось здесь, хорошая обстановка», — говорит он. «Для меня соревнование TESLA стало необычным опытом, способом большого продвижения», — признается его одноклассница Валерия. По словам организаторов, следующим возможным этапом для победителей и призеров TESLA может стать участие в олимпиаде «Высшая проба». Текст: Евгения Ромаданова, Игорь Прокудин, стажеры-исследователи Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ

