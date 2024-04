Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В этом году на Днях карьеры в НГУ количество участников выросло в полтора раза — до 3000 студентов, а число компаний-партнеров увеличилось на 20 процентов. Среди них — РЖД, ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина», Банк России, True Engineering, Иркутская нефтяная компания, Газпром нефть и другие. Впервые в рамках мероприятия были представлены магистерские программы, Передовая инженерная школа, Стартап-студия и Научная библиотека НГУ. Количество институтов СО РАН, задействованных в мероприятии, увеличилось в два раза. В 2024 году в Днях карьеры также участвовал Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

Организаторы в этом году придумали необычный формат мероприятия в виде квартирника. Он позволил создать теплую атмосферу между студентами и потенциальными работодателями. Участники Дней карьеры слушали лекции от кадровых партнеров, общались с представителями компаний и строили перспективы своего развития.

— Каждый год мы делаем тематический формат Дней карьеры. В этом году Дни карьеры прошли в формате квартирника. Целый месяц проходили мероприятия по направлениям: день геотехнологий, день гуманитариев, день экономистов, который прошел в формате баттла студентов и работодателей, впервые провели день магистерских программ, где представители факультетов рассказали про их новые программы, в рамках дня технологий состоялась экскурсия в Технопарк.

Ключевым завершающим мероприятия стали стендовые сессии в лабораторном корпусе для естественно-научных направлений и в новом учебном корпусе — для всех остальных. Очень приятно, что и другие подразделения университета присоединились к нашим мероприятиям, например, библиотека и Центр непрерывного образования. Мы рады, что компании подхватили нашу идею с квартирником и оформили свои стенды в соответствии с тематикой, — рассказала директор Центра развития карьеры НГУ Светлана Довгаль.

Дни карьеры НГУ — это всегда не только уникальная возможность познакомиться с работодателями, узнать о стажировках и вакансиях, получить новые знания и навыки, но и отличный повод провести время в приятной и дружеской обстановке.

— Дни карьеры в НГУ из года в год развиваются с геометрической прогрессией. Все больше и больше новых компаний, являющихся лидерами в своих отраслях, принимают участие в мероприятии. Это дает возможность студентам, будущим молодым специалистам за один день получить большое количество предложений о потенциальных стажировках, понять требования рынка труда и определиться с желаемым направлением работы. Помимо этого, крайне важно, что с каждым годом профили компаний-участников становятся разнообразнее. Это позволяет увеличивать количество факультетов, студенты которых смогут найти себе будущую работу по своему направлению и интересам.

Для «Экспобанка» участие в Днях карьеры — возможность открыто поговорить со студентами, рассказать им о внутренней культуре, возможностях карьерного роста, а также узнать актуальные требования и запросы со стороны потенциальных молодых сотрудников. Благодарим команду организаторов и ждем приглашения для участия в следующем году, — отметил Никита Кузнецов, директор региона «Восток», Экспобанк.

— Дни Карьеры в НГУ — это очень масштабное и безумно интересное мероприятие! То, что в нашем университете есть возможность за несколько часов познакомиться с десятками компаний, не выходя за его пределы, — это по-настоящему круто!

В прошлом году, когда я была на третьем курсе, я впервые узнала про Дни карьеры. Тогда я оказалась на них в качестве волонтера, помогала курировать мероприятие, а также была фотографом. Один стенд привлек мое внимание больше всего, причем не какими-то яркими украшениями или вывесками, просто девчонками, которые широко улыбались для моих фотографий. Мне как раз была нужна стажировка на лето. Тогда я просто подошла к ним и спросила: «Вам случайно ивент-менеджер не нужен?»

И на мое удивление мне ответили: «Нужен!».

Так и началась моя история. Моим первым работодателем стала IT-компания Heads&Hands, офис которой находится в Технопарке, где я, к слову, мечтала работать! За этот год в компании я создала и провела более 17 мероприятий совершенно разного формата, занималась адаптацией сотрудников и еще много-много всего.

В свои первые недели работы в компании я сказала, что мы должны обязательно взять кубок лучшего работодателя в следующем году. И так и получилось! У нас был самый масштабный и эффектный стенд, который по-настоящему привлекал внимание, кроме того, мы пришли на Дни карьеры огромной командой, которая пообщалась со студентами и рассказала обо всех преимуществах и особенностях работы в IT,— рассказала студентка 4 курса Экономического факультета НГУ Екатерина Глебова.

— На мой взгляд, Дни карьеры ценны именно возможностью лично пообщаться с представителями индустрии. Это опыт, который помогает студентам лучше понять рынок труда, за которым во время учебы на первых курсах не сильно следишь. С Днями карьеры я познакомился, когда учился на третьем курсе. В тот момент я хотел не столько найти работу, сколько понять, а какие вообще есть варианты трудоустройства у студента мехмата после выпуска? Оказалась, что весьма широкие: от слышимого из каждого громкоговорителя IT до медицины. В итоге, хотя моя трудовая деятельность и не связана ни с одной из компаний, представленных на Днях карьеры, я все равно благодарен этому мероприятию за то, что он позволил мне лучше познакомиться с рынком труда и Центром развития карьеры, благодаря которому я и нашел свою нынешнюю работу, — поделился магистрант 1 курса Механико-математического факультета НГУ Илья Макаренко.

18 апреля состоится День юриста — это завершающее мероприятие на Днях карьеры в НГУ. Оно пройдет с 16:30 до 18:00 в учебном корпусе по адресу: Пирогова, 1.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI