Виктория Абрамченко приняла участие в публичном отчёте о деятельности ППК «Российский экологический оператор»

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, подводя итоги работы ППК «РЭО» за пять лет, отметила, что компания фактически с нуля создаёт отрасль обращения с отходами в России в крайне сжатые сроки.

«Для успеха реформы и выполнения национальной цели развития, обозначенной Президентом, в первую очередь необходимо создать современную инфраструктуру по обработке и утилизации отходов. Несмотря на санкционное давление, удалось создать 250 объектов по обработке и утилизации отходов. Это позволило увеличить долю отходов, направляемых на обработку, с 7 до 53%. При этом доля утилизируемых отходов выросла с 3% в 2018 году до 13% по итогам 2023 года», – констатировала вице-премьер.

В то же время Виктория Абрамченко отметила, что темпы реформы и скорость создания новых мощностей сильно отличаются от региона к региону. По её словам, тройка худших на сегодняшний день – это Дальневосточный, Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа.

Она напомнила, что по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина реализуется одноимённый проект «Экономика замкнутого цикла». Главной его целью является максимальное вовлечение сырья из отходов в оборот. В рамках проекта уже ведётся строительство шести экопромышленных парков в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях и Ставропольском крае.

Кроме того, вместе с парламентом проведена масштабная работа по корректировке законодательства. В частности, в рамках реформы расширенной ответственности производителей и импортёров (РОП) приняты решения об установлении ответственности производителей за утилизацию всего объёма выпущенной упаковки с 2027 года.

Также Правительством определён перечень товаров, при госзакупках которых применяются требования об использовании вторичного сырья при их производстве, установлен законодательный запрет захоронения вторичных ресурсов из отходов с 2030 года.

Виктория Абрамченко напомнила, что Президент поручил вместе с бизнесом создать 400 новых объектов обращения с отходами, а также обеспечить вторичное использование не менее четверти объёма образуемых коммунальных отходов. «Поэтому предстоит вводить новые стимулирующие меры по использованию вторсырья в отраслях экономики и продолжить строительство инфраструктуры вместе с бизнесом», – отметила вице-премьер.

Кроме того, Виктория Абрамченко в ходе выступления обозначила основные задачи компании на ближайшие годы. По её словам, построение в России экономики замкнутого цикла – главная цель «Российского экологического оператора» на следующий шестилетний цикл.

Среди задач – реализация отраслевых программ по вовлечению вторичных ресурсов в оборот в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ.

Кроме того, необходима реализация портфеля инвестпроектов по созданию инфраструктуры переработки отходов, а также работа по экопросвещению и образованию.

Ещё одна задача, обозначенная вице-премьером, касается применения практик экономики замкнутого цикла, направленных на продление жизненного цикла товаров, развитие экодизайна в производстве продукции, повышение глубины извлечения полезных компонентов из отходов.

«В этом году “РЭО„ исполнилось пять лет, и сегодня мы подводим итоги нашей работы за прошедший период, а также обсуждаем общие задачи и планы на будущее. Конечно, важный вопрос – построение соответствующей инфраструктуры для отрасли в стране. Всего на настоящий момент за счёт средств от выпуска облигаций “РЭО„ профинансировано строительство 18 объектов на общую сумму 29,9 млрд рублей. Это 6 млн т мощностей на территории 11 субъектов. Кроме того, мы подчеркнём, что на сегодняшний день удалось сформировать перспективный портфель из 113 проектов с общим объёмом инвестиций около 300 млрд рублей», – сообщил глава «РЭО» Денис Буцаев.

Отчёт «РЭО» был презентован представителям различных ведомств и банков 16 апреля в Москве. В мероприятии также приняли участие Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, председатель совета директоров группы компаний «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов, аудитор Счётной палаты Сергей Мамедов, члены наблюдательного совета ППК «Российский экологический оператор».

