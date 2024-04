Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл 33-е заседание Федерального штаба по газификации. В мероприятии приняли участие Министр энергетики Николай Шульгинов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, представители Минэнерго, «Газпрома» и ООО «Газпром межрегионгаз», Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, а также властей регионов в режиме видеоконференции.

По информации Минэнерго, на середину апреля подано более 1,65 млн заявок на догазификацию, заключено 1,17 млн договоров, исполнено до границ участков 935 тыс. договоров (80% от заключённых), подключено к газу более 554 тыс. домовладений.

Лидерами по предоставлению технической возможности по социальной догазификации домовладений стали Московская, Свердловская области и Краснодарский край. За время действия программы газификации уровень просрочки договоров сократился до 1%, а количество отклонённых заявок потребителей существенно снизилось благодаря повышению информированности граждан о правилах подачи документов на получение услуги.

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов обратил внимание участников на приоритетные вопросы реализации газификации по итогам анализа обращения граждан, среди которых диспропорция стоимости услуг по проведению газа в дома в разных регионах страны, неравномерное распределение помощи льготным категориям граждан в различных регионах, порядок обслуживания частных газопроводов.

Александр Новак поблагодарил Народный фронт за тщательную работу с обращениями граждан и поручил властям регионов и «Газпрому» проанализировать поступающие жалобы и устранить их причину, усилить информирование граждан о возможностях газификации и снизить стоимость комплексной услуги по проведению газа в дом до доступного для семей уровня.

«Необходим анализ стоимости подключения к газу домохозяйств в каждом регионе, чтобы в итоге добиться снижения стоимости комплексной услуги по проведению газа в дома. С этим надо разбираться. Также нужно решить проблему обслуживания частных трубопроводов и увеличения мощности труб там, где её не хватает на подачу газа в уже газифицированные до границ участков домохозяйства. Программа газификации не должна превращаться в формальность», – подчеркнул Александр Новак по итогам заседания штаба.

Он добавил, что властям регионов следует проконтролировать исполнение сроков подачи заявок в Минэнерго на получение из бюджета средств на предоставление субсидий льготным категориям граждан и совместно с «Газпромом» предложить решения по унификации доступа к госпомощи всех категорий льготников вне зависимости от их места проживания на территории России. Вице-премьер поручил в дальнейшем анализировать данные о ходе газификации поквартально.

