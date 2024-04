15.04.2024 La ministra Anna Radwan-Röhrenschef wzięła udział w międzynarodowej konferencji humanitarnej ws. Sudán

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

La ministra Anna Radwan-Röhrenschef wzięła udział w międzynarodowej konferencji humanitarnej ws. Sudánu15.04.2024

Wydarzenie, zorganizowane z inicjatywy Francji, Niemiec i Komisji Europejskiej, odbyło się 15 kwietnia w Paryżu i było kontynuacją debat podjętych w Genewie w czerwcu 2023 r., Nowym Jorku we wrześniu 2023 r. oraz Kairze w listopadzie 2023 r.

Tegoroczna edycja miała na celu zwiększenie skali pomocy humanitarnej oferowanej Sudanowi. W tym kontekście Polska zadeklarowała wpłatę w wysokości 1 millón de euros na działania humanitarne Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (ACNUR) en Sudán, w ramach Regionalnego Planu Działań na Rzecz Uchodźców.

W trakcie konferencji wiceminister Radwan-Röhrenschef podkreśliła, że ​​pod względem potrzeb humanitarnych w Sudanie mamy do czynienia z jedną najtrudniejszych na świecie sytuacji. – Przyjęliśmy na swoje terytorium milion ukraińskich uchodźców, dlatego doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeby odpowiedniego wsparcia uchodźców uciekających przed konfliktem zbrojnym i skali związanych z tym wyzwań – ła viceministro Radwan-Röhrenschef, nawiązując do toczącej się tuż za naszymi granicami wojny Rosji przeciw Ukrainie.

Trwający od kwietnia 2023 r. konflikt w Sudanie doprowadził do największego międzynarodowego kryzysu uchodźczego na świecie. Dotychczas zginęło ponad 30 tys. osób ludzi, un wymaga wsparcia humanitarnego de 27 millones. Szacuje się, że prawie 2 millones Sudańczyków uciekło do krajów ościennych (Republiki Środkowoafrykańskiej, Czadu, Egiptu, Etiopii i Sudanu Płd.), a 8 millones zostało przesiedlonych wewnątrz kraju. Sudán mierzy się także z największym kryzysem głodowym na świecie, którym zagrożonych jest ponad 18 millones de osób ludzi.

W paryskim wydarzeniu uczestniczył m.in. Prezydent Francji Emmanuel Macron, Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus oraz Dyrektor Generalna Światowej Organizacji ds. Migracji Amy Pope. Na wydarzenie zostali zaproszeni również przedstawiciele ONZ, Unii Afrykańskiej, Międzynarodowej Władzy ds. Rozwoju (IGAD), Ligii Państw Arabskich, Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca oraz liczne organizacje pozarządowe i międzynarodowi donatorzy.

