Этот день в истории Политеха: 15–21 апреля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В очередном выпуске специального проекта , посвящённого 125-летию СПбПУ, мы расскажем о событиях, связанных с Политехом в разные годы с 15 по 21 апреля.

15 апреля 1896 года родился лауреат Нобелевской премии по химии Николай Николаевич Семёнов. Будучи учеником Абрама Фёдоровича Иоффе, он в 24 года стал преподавателем Петроградского Политехнического института. Очень скоро 30-летний доцент Николай Семёнов основал собственную школу, которую коллеги метко окрестили «Семёновским полком».

Его основные научные достижения включают количественную теорию химических цепных реакций, теорию теплового взрыва, горения газовых смесей. Эти открытия принадлежат к крупнейшим научным событиям XX века. В соавторстве с Петром Капицей Семёнов предложил способ измерения магнитного момента атома в неоднородном магнитном поле. Его работы, педагогическая и общественная деятельность получили признание отечественной и мировой общественности, он был удостоен высшей награды Академии наук — золотой медали им. М. В. Ломоносова. Николай Семёнов — первый советский Нобелевский лауреат, единственный советский лауреат Нобелевской премии по химии за разработку теории цепных реакций (1956 год).

16 апреля 2017 года в Белом зале выступил «Терем-квартет» — ансамбль, признанный одним из символов Санкт-Петербурга и России. «Терем-квартет», который творит в жанре «русский кроссовер», объединяющем классическую и народную музыку, своими оригинальными аранжировками и авторскими произведениями вызывает восторг у слушателей в разных концах земного шара.

17 апреля 2015 года на сцене Белого зала СПбПУ торжественно открылся I конкурс хоровых коллективов технических университетов России «Благовест» . Мероприятие объединило более 260 участников из пяти регионов РФ. Исполнение конкурсантов оценивало авторитетное жюри, в составе которого известные композиторы, хоровые дирижеры и музыканты-исполнители — заслуженные деятели искусств России и стран ближнего зарубежья — композитор Яков Дубравин, солистка Мариинского театра Ольга Кондина, главный хормейстер Михайловского театра Владимир Столповских и другие. С тех пор конкурс проводится регулярно.

18 апреля празднуется Международный день памятников и исторических мест. Политехнический университет входит в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в Санкт-Петербурге. Это уникальный историко-культурный, краеведческий музейный комплекс, в состав которого входят архитектурные памятники, садово-парковая зона, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, памятники истории культуры, науки, техники и образования, библиотеки, музеи, памятные места, связанные с жизнью и деятельностью лучших представителей российской отечественной мысли.

Статус объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в Санкт-Петербурге, имеют: Главное здание, Гидробашня, механический и химический корпуса, профессорские корпуса, Дом учёных в Лесном, парк, храм Покрова Пресвятой Богородицы и некоторые другие здания, расположенные на территории кампуса.

В разные периоды истории в Политехе появились Памятник погибшим политехникам , памятник Петру Великому , скульптурная композиция Святым благоверным Петру и Февронии Муромским , фонтан «Мы», статуя студента перед 1-м корпусом. У входа в Читальный зал Фундаментальной библиотеки стоит бюст одному из создателей Петербургского политехнического университета и его первому директору, потомку знатного рода Рюриковичей, князю Андрею Григорьевичу Гагарину.

19 апреля 2017 года был создан Информационный центр Политехнического университета в Мадриде . Этот этап стал знаковым для развития взаимоотношений СПбПУ и испанской высшей школы — благодаря открытию новой информационной площадки российско-испанское академическое сотрудничество приобрело новые грани.

21 апреля 2016 года в Пудунском новом районе города Шанхай (КНР) состоялась торжественная церемония открытия представительства СПбПУ . Политех стал первым из российских вузов, имеющим представительство в Китае.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI