Финансовые новости: 16.04.2024 состоится депозитный аукцион ППК “ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры:

Дата проведения депозитного аукциона 16.04.2024. Валюта размещения RUB. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 1 600 000 000.00. Срок размещения, дней 68. Дата внесения средств 17.04.2024. Дата возврата средств 24.06.2024. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 16.00. Условия заключения, срочный или особый( Срочный ). Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 1 600 000 000.00. Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1. Форма аукциона, открытая или закрытая (Открытая ). Основание Договора – Генеральное соглашение.

Расписание (по московскому времени). Заявки в предварительном режиме с 10:30 по 10:40. Заявки в режиме конкуренции с 10:40 по 10:45. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 10:55.

Дополнительные условия С правом досрочного отзыва депозита по ставке 0,01% годовых.

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