Финансовые новости: 15.04.2024, 13-12 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков валютной пары SLV/RUB.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

15.04.2024

13:12

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа 15.04.2024, 13-12 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 108.8 руб. в режиме с расчетами TOD) и диапазона оценки рыночных рисков (до 100.1585 руб., эквивалентно ставке 21.6%) валютной пары SLV/RUB.

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