Финансовые новости: Рост потребительских цен в марте замедлился

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
В марте текущая инфляция с учетом сезонности была значительно ниже, чем осенью, но все еще выше 4% в пересчете на год. Это замедление в основном связано с волатильными ценами на услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма. Годовая инфляция практически не изменилась и составила 7,7%.
Несмотря на замедление по сравнению с осенними месяцами, темпы роста цен остаются высокими по широкому кругу товаров и услуг. Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности компаний наращивать производство.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до
Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».
Фото на превью: WeStudio / Shutterstock / Fotodom
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