Финансовые новости: Рост потребительских цен в марте замедлился

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В марте текущая инфляция с учетом сезонности была значительно ниже, чем осенью, но все еще выше 4% в пересчете на год. Это замедление в основном связано с волатильными ценами на услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма. Годовая инфляция практически не изменилась и составила 7,7%.

Несмотря на замедление по сравнению с осенними месяцами, темпы роста цен остаются высокими по широкому кругу товаров и услуг. Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности компаний наращивать производство.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

Фото на превью: WeStudio / Shutterstock / Fotodom