Россия и Белоруссия подвели первые итоги работы Наднационального налогового комитета

Члены Наднационального налогового комитета, созданного для контроля за реализацией Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, подвели итоги первого квартала 2024 года.

«За период нашего интеграционного строительства 2021–2023 гг. проделана большая совместная работа в налоговой сфере. Подписан договор по косвенным налогом. Определены единые минимальные ставки НДС и акцизов. Объединив лучшие практики ввели в эксплуатацию систему по администрированию косвенных налогов (ИСА КН), куда передается информация о плательщиках НДС и совершаемых сделках.

Эти меры помогают не только обеспечить единообразие и выравнивание косвенного налогообложения, но и создают равные условия взаимной торговли и ценообразования. Для контроля этого процесса и был создан Наднациональный налоговый комитет» — подчеркнул заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Он также отметил, что сформирован полный состав Комитета от российской и белорусской стороны. Список опубликован на сайтах финансовых и налоговых органов стран-участниц Договора.

На сегодняшний день проведен анализ национальных налоговых законодательств, который подтвердил их соответствие подписанному Договору по косвенным налогам. Мониторинг законодательств будет продолжаться.

Кроме того, рассмотрены результаты работы интегрированной системы администрирования косвенных налогов России и Белоруссии: она функционирует в соответствии с положениями Договора, обязательства по представлению информации в систему выполняются в полном объеме.

«Заседания Комитета проводятся на ежемесячной основе. Итоги первого полугодия работы будут подведены в очном формате в июне 2024 года в Бресте», — сказал Дмитрий Вольвач. Заседание состоится в преддверии XII форума регионов двух стран, который пройдет с 26 по 28 июня Витебске, Полоцке и Новополоцке.

Справочно:

Наднациональный налоговый комитет создан в ноябре 2023 года в рамках реализации Основных направлений интеграции на 2021–2023 годы и 28 Союзных программ для устранения барьеров во взаимной торговле и формирования единого информационного пространства между налоговыми органами стран.

Председателем Комитета назначен первый заместитель Министра финансов Республики Беларусь Д. Н. Кийко. В Комитет входят представители Минфина России, ФНС России и Минэкономразвития России.

