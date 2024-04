Россия и Беларусь подписали документы по развитию инвестиционного сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития России Максим Решетников и министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь подписали документ по развитию межрегионального инвестиционного сотрудничества — «Комплекс мер по стимулированию инвестиционной активности».

Подписание документа состоялось в рамках визита белорусской делегации в Москву во главе с премьер-министром Республики Романом Головченко, который провел встречу с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Документ подписан в рамках реализации «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы» — главного стратегического документа двустороннего взаимодействия России и Белоруссии, который содержит в себе не только вопросы экономического характера, но и множество задач социального и гуманитарного направления.

«Белоруссия внедряет лучшие практики России в сфере инвестиционного развития. Именно поэтому комплекс новых мер затрагивает все основные вопросы развития межрегионального инвестиционного сотрудничества, обмен опытом и проработку вопросов реализации инфраструктурных проектов через механизм ГЧП, — отметил Максим Решетников. — Документ был разработан с привлечением широкого круга органов власти и заинтересованных организаций обеих стран».

Комментируя итоги встречи, министр экономического развития РФ напомнил, что перед финансовыми ведомствами и банками России и Белоруссии стоят задачи по признанию кредитных рейтингов и расширению практики использования банковских гарантий.

«В сентябре прошлого года стороны подписали межправсоглашение по признанию банковских гарантий. Ещё одно важное направление — дальнейшая разработка и реализация импортозамещающих инвестиционных проектов, — напомнил Максим Решетников. — На данный момент эта работа уже ведётся в рамках кредита белорусской стороне в размере 105 млрд рублей на модернизацию промышленных мощностей».

Ещё один важный документ, подписанный в ходе встречи, — межправительственное соглашение о признании электронной подписи. Документ был разработан при участии Минэкономразвития России и, по признанию сторон, является серьезным шагом на пути беспрепятственного взаимодействия бизнеса и государственных органов России и Белоруссии.

В ходе встречи стороны отметили рекордно высокий уровень взаимной торговли. По итогам 2023 года товарооборот с Белоруссией вырос на 7,1% и достиг 3,9 трлн российских рублей. Экспорт вырос на 5,6%, а импорт — на 8,5%.

Инвестиционное сотрудничество между странами активно развивается. На территории Белоруссии реализуется 132 инвестиционных проекта с российским участием на общую сумму более 1 трлн рублей. Из них 64 проекта находятся на эксплуатационной стадии, 68 — на инвестиционной.

Стороны также обсудили актуальные вопросы реализации крупных совместных проектов в финансовой, промышленной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, цифровой и культурно-гуманитарной сферах, а также развитие интеграции в Союзном государстве.

