Политех провёл День открытых дверей в Боровичах

Делегация Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ провела выездной День открытых дверей в Боровичах. Мероприятие было организовано в рамках сотрудничества с Боровичским комбинатом огнеупоров.

Представители вуза, среди которых были директор Высшей школы транспорта Алексей Грачёв, зам. директора по образовательной деятельности Павел Ковалёв и ответственный за подготовку и проведение приёма на первый курс (бакалавриат и специалитет) Наталья Мохова, выступили перед студентами автодорожного колледжа, техникума строительной индустрии и экономики, а также старшеклассниками. Политехники рассказали ребятам о возможности продолжить обучение в СПбПУ как после школы, так и после среднеспециального учебного заведения, правилах подачи документов для поступления и вступительных экзаменах. Также молодёжь узнала о направлениях подготовки ИММиТ, в том числе таких, которые особенно востребованы на комбинате: «Металлургия», «Материаловедение и технология материалов», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Машиностроение», «Качество и инновации».

В свою очередь заместитель начальника отдела подготовки кадров АО «БКО» Лариса Ларченкова подчеркнула, что в вузе можно учиться, заключив договор с комбинатом, иметь привилегии при поступлении и получать хорошую стипендию.

Также представители СПбПУ обсудили с руководителем службы горного производства АО «БКО» Олегом Бовдуем возможности подготовки в университете специалистов горной отрасли, а позже, во время общения с руководством предприятия, договорились о расширении дорожной карты, наметив новые перспективы сотрудничества.

