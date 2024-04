Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В День космонавтики политехники покоряли необъятный и загадочный космос в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех». Такую уникальную возможность всем желающим предложило Управление по связям с общественностью СПбПУ. Студенты и сотрудники вуза могли проверить свою психологическую, интеллектуальную и физическую готовность к полёту в космос.

Потенциальные космонавты встретились 12 апреля в галактике Млечный Путь, на планете Земля, в «Технополисе Политех», который превратился в Центр подготовки космонавтов. Требования к кандидатам простые: уверенность, хорошее настроение и желание стать космонавтом.

В Политехе мы отмечаем День космонавтики с особым трепетом, потому что считаем себя причастными к этому великому полёту, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин. Всегда стараемся придумать что-то необычное, оригинальное. Сегодня мы решили проверить современных космонавтов на готовность к такому шутливому полёту в космос. На наших станциях оценивают физическую готовность, психологическую устойчивость. Даже есть космическая еда — за это спасибо коллегам из Управления социально-бытового и материально-технического обеспечения. После прохождения всех станций выносится окончательный вердикт о готовности к полётам, и мы вручаем небольшие подарки. Таким образом мы создаём всем политехникам отличное настроение и мотивируем их на новые свершения , — рассказала начальник Управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна Дьякова.

Мероприятие прошло в рамках экосистемы «Лепота» , цель которой состоит в том, чтобы сделать политехников счастливыми.

Для начала будущие космонавты придумывали себе позывные. И здесь фантазия политехников разгулялась на славу: на испытания отправились Гагарин, Владимир-чемпион, Туся, Василий-Никита, Птаха, Киса, Ворон, Румяный. На станции «Неземной разум» они демонстрировали знания из области космонавтики. Участники уверенно отвечали, что вес МКС составляет целых 460 тонн, а на Солнце есть вода, с лёгкостью узнавали на фотоснимках изображения Земли и Марса. Ответили они и на вопросы «Какой параметр станции космонавты проверяют в первую очередь сразу после подъема в 6 утра?» (уровень кислорода) и «Без какого предмета, помимо ножниц и расчёски, не обойдется стрижка в космосе?» (пылесос). Вот что значит политехническое образование!

Вестибулярную подготовку будущих космонавтов проверяли на станции «Космические мышцы» от Спортивного клуба «Чёрные медведи—Политех». Испытания проходили на вращающемся кресле, после 6–7 оборотов нужно было простоять на одной ноге пять секунд. Оказывается, это совсем не просто. Но политехники справились, ведь их поддерживал знаменитый маскот спортивного клуба. На станции «Космопазлы» нужно было за одну минуту собрать картину ракеты. И здесь устанавливались целые рекорды: победил участник со временем 27 секунд.

Как известно, у космонавта должны быть «стальные» нервы. Оценить стрессоустойчивость политехники смогли на станции «Космические нервы», пройдя переработанный опросник К. Шрайнера. Участники подкрепились и набрались сил после трудных испытаний в «Космостоловке». Угощали космической едой — желе из борща. На последней станции «Космическое собеседование» политехники получали заветный штамп в обходном листе «К полёту готов!», космический стикерпак на память и отправлялись к фотозоне с фигурами космонавта и ракеты.

Мы попросили политехников поделиться впечатлениями.

Валерий Левенцов, директор Института передовых производственных технологий:

«В Политехе постоянно придумывают что-то интересное к праздникам. День космонавтики в таком позитивном формате — это очень классная идея, реализованная на высшем уровне. Я зарядился положительными эмоциями».

Иван Бакастов, 4 курс ФизМех:

«Нас с одногруппницей Ксенией Ерёминой привлёк свет фонариков. Оказалось, что в холле — праздник. В детстве я мечтал стать космонавтом, смотрел тематические видео и интервью. Когда я получил печать о готовности к полёту, искренне обрадовался, ведь я стал космонавтом!»

Павел Лопотко, ведущий инженер инженерно-технической службы Управления главного энергетика:

«Мероприятие получилось интересное, завораживающее, понравились образы специалистов центра. Запомнился вращающийся стул: меня раскрутили неожиданно быстро. А желе из борща было бы вкуснее с куском говядины». (Смеётся.)

Антон Лукьянов, главный специалист Отдела программного обеспечения:

«Политех имеет непосредственное отношение к Дню космонавтики, поэтому очень здорово, что в вузе подготовили такой прекрасный праздник. Порадовали классные наклейки на память о сегодняшнем дне».

Евгения Баранова и Андрей Столетов, 2 курс ИЭиТ:

«Наша учёба связана со спутниками, поэтому мы с лёгкостью ответили на все вопросы. И мы почти побили рекорд по сбору пазлов — наше время 32 секунды».

Александра Грудницкая, специалист Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга», и Екатерина Касымова, ведущий специалист Отдела маркетинга передовых технологий:

«Политех всегда устраивает классные активности на праздники, вот и сегодня мы весело и задорно провели время. В столовой мы ожидали угоститься панна-коттой, а это оказался борщ, что удивило».

Карина Праздникова и Ангелина Граждян, 2 курс ИЭиТ:

«В детстве мы читали энциклопедии о космосе, произведения братьев Стругацких. В Политехе мы учимся на специалистов, которые будут запускать космические аппараты. А сегодня мы получили диплом о том, что мы — космонавты, значит, всё возможно, и даже полёт в космос!».

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI