Персонал МВФ завершил миссию в Туркменистан для консультаций 2024 года в соответствии со Статьей IV

Source: IMF – News in Russian

15 апреля 2024 г.

После резкого подъема в постпандемийный период 2022 года в 2023 году произошло замедление темпов роста экономики Туркменистана. Главная трудность для экономики заключается в грамотном использовании доходов от углеводородного сектора для обеспечения более диверсифицированного, устойчивого и всеобъемлющего роста.Для перехода к такой модели роста потребуется реализация стратегии диверсификации, в большей степени ориентированной на рыночные принципы, реформирование основ денежно-кредитной и курсовой политики, повышение эффективности расходования государственных средств, а также укрепление системы управления и повышение прозрачности.Дополнительные меры по совершенствованию доступности, качества и надежности экономической статистики будут содействовать информированию директивных органов и повышению прозрачности и доверия.

После резкого подъема в постпандемийный период 2022 года в 2023 году произошло замедление темпов роста экономики Туркменистана. Главная трудность для экономики заключается в грамотном использовании доходов от углеводородного сектора для обеспечения более диверсифицированного, устойчивого и всеобъемлющего роста.

Для перехода к такой модели роста потребуется реализация стратегии диверсификации, в большей степени ориентированной на рыночные принципы, реформирование основ денежно-кредитной и курсовой политики, повышение эффективности расходования государственных средств, а также укрепление системы управления и повышение прозрачности.

Дополнительные меры по совершенствованию доступности, качества и надежности экономической статистики будут содействовать информированию директивных органов и повышению прозрачности и доверия.

Вашингтон, округ Колумбия. Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) под руководством г-жи Анны Бордон находилась с визитом в Ашгабаде в период с 27 марта по 9 апреля 2024 года для проведения оценки изменений в экономике и финансах, перспектив экономического развития и рисков, а также мер политики для поддержания диверсифицированного, всеобъемлющего и устойчивого роста. Члены миссии провели встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, представителями частного и финансового секторов, а также дипломатического корпуса. По завершении визита г-жа Бордон выпустила следующее заявление:

«В 2023 году экономическая активность перешла на более умеренный уровень, и в настоящий момент наблюдается рост темпа инфляции. Согласно оценкам персонала МВФ, темпы роста в постпандемийный период резко выросли до 5,3 процента в 2022 году, после чего снизились до 2 процентов в 2023 году. Зафиксированная в 2022 году дезинфляция временно перешла в дефляцию в 2023 году в результате снижения цен на биржевые товары, ужесточения денежно-кредитной политики и ослабления давления на валютный курс. Во второй половине 2023 года начало происходить ускорение темпов инфляции. Положительное сальдо счета текущих операций уменьшилось с 7 процентов ВВП в 2022 году до 4,8 процента в 2023 году.

В перспективе темпы роста экономики составят около 2,3 процента в 2024 году и в среднесрочной перспективе. Темпы роста добычи углеводородов стабилизируются на уровне около 2 процентов, в то время как темпы роста неуглеводородного сектора будут оставаться сдержанными с учетом сложной геополитической и деловой конъюнктуры, проявлений неэффективности в инвестициях, значительного завышения реального валютного курса и обременительного регулирования с точки зрения международных стандартов. Прогнозируется постепенное увеличение темпов инфляции до 8 процентов вследствие многолетней политики ежегодного повышения заработных плат в государственном секторе и пенсий на 10 процентов и смягчения денежно-кредитных условий. Со временем ожидается ослабление внешнеэкономической позиции по причине как завышенного валютного курса, так и снижения цен на углеводороды и сокращения объемов экспорта нефти. Риски для экономических перспектив в основном смещены в сторону ухудшения ситуации.

Курс налогово-бюджетной политики в целом является надлежащим. Однако необходимо повысить эффективность расходования государственных средств. Нейтральный курс налогово-бюджетной политики в 2024 году будет соответствовать цели по сдерживанию инфляции. В среднесрочной перспективе может произойти незначительное увеличение дефицита. Согласно анализу персонала МВФ, первичный дефицит неуглеводородного сектора (ПДНС) в размере 2,7 процента неуглеводородного ВВП позволит найти баланс между необходимостью в поддержании инвестиций в настоящее время и потребностью в накоплении сбережений для будущих поколений, в то время как в 2023 году ПДНС составлял 2,5 процента ВВП. Для повышения эффективности расходования государственных средств Туркменистану следует повысить адресность социальных расходов, перейти к практике увеличения заработной платы в государственном секторе в зависимости от эффективности труда и улучшить систему управления государственными инвестициями.

Реформы в области управления государственными финансами (УГФ) и государственных предприятий (ГП) должны быть реализованы без промедления. В частности, к ним относится отложенное ранее введение в действие Бюджетного кодекса от 2014 года, предусматривающего создание единого казначейского счета, внедрение системы среднесрочного планирования государственного бюджета, повышение уровня бюджетной отчетности и прозрачности. Официальным органам следует ускорить меры по совершенствованию корпоративного управления ГП, в том числе путем усиления функции независимого надзора и повышения прозрачности за счет обязательной публикации финансовых отчетов, проверенных аудиторами.

Туркменистану пойдет на пользу ограничение целей центрального банка. Значительный объем кредитования банков со стороны Центрального банка Туркменистана (ЦБТ), направленного на достижение целей в области развития, стал одним из факторов высоких темпов инфляции по сравнению с другими странами региона, вызвал давление на валютные курсы и усугубил несбалансированность реального валютного курса, что отрицательным образом сказалось на конкурентоспособности. ЦБТ следует сосредоточиться на задаче поддержания ценовой и финансовой стабильности, а также взять на себя ответственность за курсовую политику. На фоне прогнозируемого роста темпов инфляции к концу 2024 года потребуются более жесткие, чем предполагаемые в рамках текущего базисного сценария, меры денежно-кредитной политики и политики в области заработной платы для сдерживания инфляционного давления. ЦБТ следует также поднять на современный уровень деятельность центрального банка и ускорить реализацию мер по укреплению системы финансового регулирования, надзора и управления кризисными ситуациями.

Объединение валютных курсов позволит сократить искажения в экономике и факторы уязвимости в области управления. Официальным органам следует рассмотреть возможность значительной корректировки официального валютного курса и поддерживать достаточно жесткие меры макроэкономической политики с надлежащим информированием населения о принимаемых мерах и укреплением системы социальных пособий для защиты наиболее уязвимых групп населения. Следует также устранить валютные ограничения в отношении текущих международных операций. Необходимо грамотно выстроить последовательность мер по корректировке и поддержанию реформ, одновременно признавая системные факторы неопределенности.

Внимание официальных органов в достаточной степени сосредоточено на диверсификации экономики. Предпочтительным вариантом является переход к стратегии экономической диверсификации, в большей степени ориентированной на рыночные механизмы. Предварительным условием для диверсификации является обеспечение продолжительного периода макроэкономической стабильности, что, в качестве важного условия, требует корректировки валютного курса и устранения валютных ограничений. Туркменистану следует постепенно свернуть меры административного контроля и сократить долю участия государства в экономике. Туркменистан также сталкивается с существенными трудностями в области управления, для преодоления которых необходимо повысить уровень прозрачности и подотчетности, особенно в тех областях, где может появиться стремление по извлечению ренты (углеводородный сектор, валютный рынок). Решение проблем в области климата потребует постепенного перехода к соразмерной тарификации водоснабжения и энергоносителей на уровне возмещения расходов, что будет способствовать формированию надлежащих стимулов, направленных на повышение эффективности при использовании энергетических и водных ресурсов и привлечение инвестиций в «зеленые» технологии.

Дополнительные меры по совершенствованию доступности, качества и надежности экономической статистики будут содействовать информированию директивных органов и повышению прозрачности и доверия.

Команда МВФ выражает благодарность официальным органам и другим заинтересованным лицам за теплый прием и гостеприимство, а также за содержательные и искренние обсуждения».

Департамент коммуникаций МВФ

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