Перезагрузка в Бишкеке. Политех и КРСУ начинают новый этап сотрудничества

15 апреля в Бишкеке на базе Кыргызско-Росcийского Славянского университета имени Бориса Ельцина стартовали дни научного, молодёжного и международного сотрудничества под девизом: «КРСУ меняется». В течение нескольких дней представительная делегация Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого будет обсуждать с коллегами конкретные шаги по развитию образовательного и научного сотрудничества двух университетов. Одним из важных итогов встречи станет подписание дорожной карты о реализации совместных мероприятий СПбПУ — КРСУ по естественно-техническим направлениям.

Политех системно работает по развитию взаимодействия со Славянскими университетами. С 2014 года, как ведущий инженерный вуз страны, выступает координатором реализации программ развития Российско-Армянского и Белорусско-Российского университетов. Политехнический университет серьезно подошел к поставленной задаче — стать наставником процесса трансформации инженерного образования КРСУ.

Официальная программа началась с открытия экспозиции, посвященной 125-летию Политеха, которая раскрывает историческую информацию о политехническом университете как ведущем инженерном вузе России. На выставке также можно проследить теснейшую связь СПбПУ и Кыргызстана. Михаил Фрунзе, Пётр Кобозев, Николай Разин, план ГОЭЛРО, проектирование и строительство гидроэлектростанций, эвакуация в республику семей из блокадного Ленинграда — неразрывные вехи нашей общей истории.

«Сегодня и завтра в нашем университете практически праздник. Мы проводим дни научного, молодежного и международного сотрудничества, — приветствовал собравшихся и. о. ректора КРСУ Денис Фомин-Нилов. — В эти дни нас ждёт насыщенная внеучебная программа, открытые лекции выдающихся российских учёных, а также работа научных и образовательных ведомств двух стран. В этом году Политех отметил 125-летний юбилей, а мы в прошлом году отпраздновали 30 лет со дня основания. Годы имеют большое значение для вузов, потому как за это время накапливается мощный научный потенциал. Я прошу наших студентов посмотреть, почитать, подумать и, может быть, найти свое будущее в этих исторических материалах».

По мнению ректора СПбПУ Андрея Рудского, 30 и 125 лет — не такая уж и большая разница.

«Давайте считать, что мы с вами старший и младший братья, — отметил Андрей Иванович. — Мы здесь для того, чтобы поделиться нашими знаниями. И хотим, чтобы ваш университет стал определяющим здесь, в великом Кыргызстане, причём определяющим в области инженерной подготовки. Поэтому мы приехали посмотреть, проанализировать и всячески помочь. Чтобы дальше шагать вместе к намеченной цели и жить под одним братским и мирным небом. Приглашаем всех студентов КРСУ на берега Невы. Приезжайте на белые ночи, на праздник „Алые паруса“. Мы договорились с руководством вашего вуза, что поможем с организацией поездок».

Состав делегации Политеха в Бишкеке весьма внушительный. Ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской, проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев, и. о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская, проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова, проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов, директор Института энергетики Виктор Барсков, директор Инженерно-строительного института Марина Петроченко, заместитель начальника Управления международного сотрудничества Никита Головин, директор Центра дополнительного профессионального образования ПИШ СПбПУ, программный директор «Точки Кипения — Политех» Сергей Салкуцан, директор Центра открытого образования Светлана Калмыкова, начальник отдела международного межвузовского сотрудничества Екатерина Беляевская.

Многие из этой делегации работают в столице Кыргызстана с 11 апреля. Наши коллеги провели проектно-аналитическую сессию, посвященную развитию инженерного образования, а также сессию по развитию молодежных сообществ и инициатив. Эксперты Политеха проанализировали работу естественно-технического (инженерного) блока КРСУ, в который входит естественно-технический факультет и факультет архитектуры, дизайна и строительства.

После открытия выставки сотни студентов собрались в главной аудитории КРСУ, чтобы послушать лекцию Андрея Рудского под названием «Инженеры будущего. Мечта становится реальностью». Сначала ректор СПбПУ вспомнил историю братских отношений Политеха и Кыргызстана. Потом заговорил о глобальных приоритетах технологического развития. За полтора часа руководитель Политеха затронул следующие направления, которые активно развиваются в СПбПУ. Это новые источники энергии; биотехнология и биомедицина; цифровые двойники и цифровые технологии; искусственный интеллект и персонализированная медицина (прорывная система диагностики онкологических заболеваний); природоподобные технологии; бионика, как синтез биологии и инженерии; материаловедение и новые материалы; аддитивные технологии. А после выступления ответил на вопросы студентов.

Также Андрей Рудской поблагодарил за организацию в Бишкеке столь масштабного мероприятия Управление Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и лично референта Управления Вадима Смирнова. В марте этого года он побывал в Политехе и провёл совещание рабочей группы по проекту «Славянские университеты».

После этого состоялось рабочее совещание, где представители вузов и ведомств оценили итоги работы и скорректировали планы.

Наша концепция — это не догма, это постоянно меняющийся документ с учетом ситуации. Славянские университеты являются своего рода аванпостами, трансляторами лучших практик российского образования. Фактически — это центры распространения российской науки, культуры, русского языка. В нынешних сложных геополитических условиях деятельность Славянских университетов получает новое звучание. Наш долг поддержать процессы модернизации, усилить позиции и конкурентоспособность таких вузов, укрепить их статус и репутацию , — подчеркнул Андрей Рудской.

Референт Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Вадим Смирнов поблагодарил Политех за работу.

Разговор идёт максимально честный. Спасибо, что приехали в высшем профессиональном составе. Анализ очень важен. Дни научного, молодёжного и международного сотрудничества закончатся, и вот тогда начнётся реальная страда в части трансформации двух факультетов. И в этой ситуации было бы правильно, что КРСУ дал обратную связь , — рассказал Вадим Смирнов.

И. о. проректора по перспективным проектам СПбПУ Мария Врублевская подчеркнула, что проектно-аналитическая сессия позволила составить более глубокое понимание вызовов, с которыми сталкивается сейчас КРСУ. Выявлен список проблем базовых процессов университета. Это низкий уровень взаимодействия с индустрией, заметный разрыв между поколениями студентов и преподавателей, низкий уровень цифровой зрелости, несформированная система бизнес-процессов, снижение востребованности русского языка и другое.

Для решения проблем сформированы главные цели и задачи. Они отражают три основные точки приложения сил:

Технологическое развитие и связь с индустрией

Трансфер российской модели инженерного образования

Работа с молодежью

Проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова подробно остановилась на образовательной составляющей. Предложено кардинально пересмотреть систему инженерного образования в КРСУ. Нужна новая модель интегральной подготовки, основанная на сетевом взаимодействии трех участников: КРСУ, Политеха и промышленности. Она спроектирована с учетом изменения системы образования в России с 2025 года и подразумевает базовую подготовку инженерных кадров в КРСУ и специализированную в СПбПУ.

Ещё одно важнейшее направление работы — это молодёжная политика. Здесь слово взял директор Центра дополнительного профессионального образования ПИШ СПбПУ, программный директор «Точки Кипения — Политех» Сергей Салкуцан. Он напомнил о стратегической сессии по развитию молодежных сообществ, которую команда СПбПУ провела 11-13 апреля на площадке КРСУ. Говорили обо всём — от волонтёрства до спорта, от совета старост до студенческого парламента. Сергей Салкуцан считает, что одной из главных задач работы молодежных сообществ должен быть не только внутренний интерес их участников, но и формирование новых форматов и партнёрств для вуза. Эта работа практически в два раза увеличила число активных сообществ в СПбПУ, которые провели более 800 мероприятий только за последний год. Смогли привлечь первые финансы и вовлекли в свои активности 24% от всех студентов Политеха, это более 6 000 человек.

По словам проректора по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максима Пашоликова главными акторами работы со студентами должны стать молодёжные сообщества. Они задают вектор направления, стимулируют студентов и вовлекают их в активную деятельность.

О центре открытого образования СПбПУ рассказала его директор Светлана Калмыкова. Внедрение онлайн-ресурсов в образовательный процесс дает возможность соответствовать трендам сегодняшнего дня. Несколько дней активной работы с коллегами из КРСУ позволяют говорить о большом потенциале быстрых побед в части внедрения онлайн-ресурсов в образовательный процесс. С этой целью подготовлена и открыта платформа Славянского образовательного онлайн-центра. На ней уже представлены 150 образовательных курсов.

Все предложения специалистов Политеха лягут в основу дорожной карты. Её подписание запланировано на 16 апреля.

