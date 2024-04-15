Ольге Волковой, народной артистке России

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Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино с юбилеем.
В телеграмме, в частности, отмечается:
«Вы – невероятно талантливая и неподражаемая актриса. Ваша жизнь – яркий пример беззаветного служения любимому делу, преданности своей профессии.
Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике. Сегодня Вы продолжаете радовать своих многочисленных поклонников новыми работами в кино и спектаклях.
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого хорошего».
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