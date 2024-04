Ольге Волковой, народной артистке России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино с юбилеем.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Вы – невероятно талантливая и неподражаемая актриса. Ваша жизнь – яркий пример беззаветного служения любимому делу, преданности своей профессии.

Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике. Сегодня Вы продолжаете радовать своих многочисленных поклонников новыми работами в кино и спектаклях.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого хорошего».

