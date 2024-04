Научный полк: Пушки и кафедры в Германии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Продолжаем рубрику «Научный полк».

Алексей Павлович Кожин – кандидат экономических наук, профессор кафедры менеджмента на автотранспорте, декан автотранспортного факультета МИЭИ (1965 – 1972 гг.).

Алексей Кожин родился в 1925 году, поэтому ко времени начала Великой отечественной войны ещё не достиг призывного возраста и был отправлен осваивать военное дело в 3-й артиллерийской школе в Москве и 1-ом Киевском артиллерийском военном училище, которое в то время было эвакуировано в Красноярск. Войну начал в составе 2-й гвардейской армии, которая была сформирована из сибиряков, дальневосточников и моряков Тихоокеанского флота. Звание гвардейской ей было присвоено до участия в боях, в которые она была брошена с марша из Сибири для отражения группировки Манштейна, пытавшегося прорваться к окруженным под Сталинградом немцам в конце 1942 года.

Во 2-й гвардейской армии Алексей Павлович занимал должности командира огневого взвода управления в дивизионной артиллерии (76-мм пушки и 122-мм гаубицы). С этой армией участвовал потом в боях на реке Миус, освобождая Донбасс и юг Украины. В октябре 1943 года под Мелитополем был ранен и лечился в одном из госпиталей Москвы.

После выздоровления был направлен на Западный (потом 2-й Белорусский) фронт в 49-й гаубично-артиллерийский полк Резерва Главного Командования, с которым провоевал до конца войны, сначала командиром взвода управления, затем – командиром батареи. Участвовал в знаменитой операции «Багратион», в результате которой была разгромлена немецкая группа армий «Центр» и освобождена Белоруссия. В дальнейшем выбил фашистов из Варшавы и форсировал Одер. Позже был ранен при штурме Данцига (ныне Гданьск). Войну закончил северо-западнее Берлина, на Висле, встретившись с англичанами.

При увольнении из армии в 1946 году 20-летний Алексей Кожин имел воинское звание капитана, шесть орденов, включая орден Отечественной войны I, II степеней, орден Красной звезды, и множество медалей.

При выборе института для получения высшего образования будущий профессор искал вуз на стыке гуманитарного и технического образования. Таковым был в то время Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе. Ещё с 1940 года Алексей Павлович имел права на управление автомобилями и тракторами и испытывал тягу к этому типу техники. Сдав экзамены на все «пятёрки», он был зачислен на автотранспортный факультет. Его группа состояла в основном из фронтовиков, большинство из которых весь срок обучения были круглыми отличниками, а сам Кожин с 3 курса получал Сталинскую стипендию (1000 рублей).

После получения диплома был рекомендован к поступлению в аспирантуру на родную кафедру, получил приглашение и от кафедры высшей математики. Но поступать не хотел, так как уже имел жену и сына. Уговорил его научный руководитель Пётр Каниовский, сказав, что пока молодой нельзя терять возможности набраться знаний по максимуму, а деньги заработать время будет.

Окончив аспирантуру и защитив диссертацию, Алексей Кожин остался работать на кафедре «Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта», сначала ассистентом, потом старшим преподавателем, доцентом и профессором. С 1965 по 1972 год занимал пост декана.

При поддержке ректора МИЭИ Олимпиады Козловой Алексей Павлович принял участие в разработке программы и внедрения в учебный процесс курса «Математические методы в организации и управлении автомобильным транспортом». После данный курс стал внедряться повсеместно в учебные программы вузов, с учетом их специфики.

В конце 1950-х Алексей Кожин участвовал в проектировании первого и крупнейшего на автомобильном транспорте вычислительного центра Главного Московского управления автомобильного транспорта.

А в 1962 году ему довелось вернуться в Германию, на этот раз в качестве преподавателя. Кожин читал курсы в Берлинском университете им. Гумбольдта, Ростокском университете и Высшей школе транспорта и связи в Дрездене.

За свою научную карьеру бывший артиллерист написал целый ряд учебно-методических работ, учебных пособий и учебников. Под его руководством вошли в науку свыше 30 человек, защитив кандидатские и докторские диссертации.

Закончить рассказ об этом герое Великой Отечественной войны хотелось бы яркой выдержкой из его воспоминаний о жизни в Берлине в начале 1960-х.

«Жил я в Берлине на частной квартире, которую снимал для меня с женой университет. Хозяин квартиры пригласил нас встретить Рождество с его семьей. За столом вместе с другими были фронтовики: зять хозяина (он воевал против нас в Белоруссии, в пехоте), сам хозяин – танкист, воевал в Италии, я – артиллерист, моя жена (она воевала в дорожно-строительной части) и жена хозяина, которую тоже можно отнести к фронтовикам, ибо она пережила все бомбежки и штурм Берлина. Застолье было тёплым, душевным, и все единогласно сошлись на том, что мы живем в какой-то варварский период развития человечества, что любой мир лучше войны, что люди между собой всегда найдут путь избежать кровопролития, если их не будут натравливать друг на друга из-за чьих-то идеологических и корыстных интересов. А люди должны быть бдительны и не поддаваться провокациям различных авантюристов. К сожалению, и сейчас в мире не всё так, как хотелось бы. Но всё же есть надежда, что разум победит».

