Названы победители студенческих олимпиад АСВ по профилю «Промышленное и гражданское строительство»

В СПбГАСУ 12 апреля подвели итоги заключительных этапов студенческих олимпиад по направлениям подготовки 08.03.01, 08.04.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство», по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений.

Сергей Михайлов, проректор по образовательной деятельности СПбГАСУ, поблагодарил организаторов, партнёров, участников олимпиады. Обратившись к студентам, он подчеркнул, что состязания способствуют определению векторов профессионального и личностного роста: «Один из тезисов олимпиадного движения был сформулирован в древности: главное – не победа, а участие. Победы и призы – это важно, но самое важное – стремление к саморазвитию».

Победителей поздравила Алина Ситова, главный специалист КР компании Metropolis – одного из партнёров состязания. По её словам, компания выступает партнёром и организатором многих образовательных программ, чтобы повысить престиж инженерной профессии, привлечь в неё как можно больше умных и увлечённых ребят.

Впервые в качестве дополнительного задания для магистрантов в программе олимпиады появился раздел «Технология информационного моделирования». Как рассказал Денис Нижегородцев, директор Учебного центра «ЛЦИМС», участники олимпиады анализировали информационную модель объекта капитального строительства в формате IFC (это формат данных с открытой спецификацией, разработанный для упрощения взаимодействия в строительной индустрии). Задачей было выполнить роль ТИМ-координатора и зафиксировать максимальное количество ошибок в модели, которые заранее были заложены туда разработчиками задания – преподавателями СПбГАСУ и сотрудниками Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы».

Первое место в разделе ТИМ завоевал Евгений Клековкин, студент Ижевского государственного технического университета им. М. Т. Калашникова. Евгений рассчитывает, что конкурсные задания будут видоизменяться и в дальнейшем, чтобы соответствовать современным требованиям.

Юлия Кислякова, заведующая кафедрой гражданского строительства Ижевского государственного технического университета им. М. Т. Калашникова и выпускница ЛИСИ (СПбГАСУ) 1986 г., очень благодарна вузу за подготовку, за возможность передавать знания своим ученикам. Юлии Геннадьевне было очень приятно побывать в родных стенах.

Андрею Спиридонову из Пензенского государственного университета архитектуры и строительства не удалось отличиться, но он твёрдо уверен в своих будущих успехах. Андрею особенно запомнились старинные книги по строительному искусству из научно-технической библиотеки СПбГАСУ. Благодаря олимпиаде студент понял, в каком направлении нужно развиваться дальше.

«Участники заполнили анкету обратной связи, в которой оценили организацию мероприятия и оставили свои пожелания. Бо́льшая часть опрошенных (85%) отметили высокую удовлетворённость олимпиадой и выразили готовность принимать участие в подобного рода мероприятиях в дальнейшем. 65% респондентов охарактеризовали задания на олимпиаде как сложные, но интересные, 10% справились с заданием легко, несмотря на их сложность. В целом, у участников остались хорошие впечатления об олимпиаде», – сообщила Ольга Балашова, начальник отдела аналитических исследований и управления проектами развития СПбГАСУ.

Состязания проводились по решению правления Международной общественной организации содействия строительному образованию (АСВ) и президиума Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) в системе высшего образования по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки (УГСН) 08.00.00 Техника и технологии строительства. Партнёрскую поддержку осуществляли компания Metropolis и Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы».

Среди студентов строительного факультета СПбГАСУ призёрами стали: Яна Симонова, первое место в номинации «Архитектурно-строительные конструкции»;

Павел Шумелянко, первое место в номинации «Деревянные конструкции»;

Владислав Есепчук, первое место в номинации «Железобетонные конструкции»;

Алеся Погода, второе место в номинации «Железобетонные конструкции»;

Иван Серебряков, третье место по разделу «Основания и фундаменты»;

Владимир Иноземцев, третье место по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений.

