Марат Хуснуллин: В ДНР и ЛНР приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона на трассах, соединяющих республики с Ростовской областью

В ЛНР дорожники приступили к работам по укладке верхнего слоя асфальта на участке от Луганска до автомобильного пункта пропуска Изварино, а в Донецкой Народной Республике – на участке между Донецком и АПП Успенка. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Статус автодороги федерального значения трассе Р-260 присвоен в прошлом году: она проходит по территории Волгоградской, Ростовской областей и Луганской Народной Республики, являясь в том числе важной транспортной артерией для грузоперевозок. Сейчас на этой автодороге на территории ЛНР идёт укладка более 80 км верхнего слоя асфальта. Также в хорошем темпе ведутся ремонтные работы на более чем 50 км трассы Донецк – Харцызск – Амвросиевка до КПП Успенка. Здесь задействовано порядка 120 специалистов и более 70 единиц спецтехники», – рассказал вице-премьер.

Зампред Правительства отметил, что работы выполняются под контролем специалистов госкомпании «Автодор».

«На сегодня в ДНР уже уложено 50,3 км нижнего слоя асфальтобетонной смеси и более 14 км верхнего слоя покрытия. В ЛНР приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона, параллельно устанавливают бордюрный камень. Кроме того, на обеих трассах идёт ремонт водопропускных труб и монтаж барьерного ограждения. После этого установят остановочные павильоны, дорожные знаки и нанесут разметку», – прокомментировал председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

