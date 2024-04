Команда НГУ по настольному теннису завоевала кубок на областных студенческих соревнованиях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

47-я Универсиада среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области в разгаре – каждую неделю проходят по 2-3 вида программы. И сборная по настольному теннису принесла в копилку НГУ очередное призовое место, завоевав в тяжелой борьбе кубок за 3 место!

В составе команды выступали:

Максим Багин, ФЕН

Александр Душенин, ЭФ

Полина Алексеева, ММФ

Мария Токарева, ММФ

Олеся Давыдова, ГИ

Тимур Еникеев, ММФ

Поздравляем спортсменов и тренера Дмитрия Троценко с отличным результатом!

Любителям Н/ тенниса по ссылкам ниже можно найти два часа видео захватывающих встреч финалов Универсиады 2024. Борьба за медали команд НГУ, СГУПС и СГУГиТ

https://youtu.be/rIaGaDrU8wU

https://youtu.be/Zr1P3o89FH4

https://youtu.be/XrioChgCEJI

https://youtu.be/OjUHUyfPGSQ

https://youtu.be/sY7C512RlkU

https://youtu.be/uAqt5GcKvs8

https://youtu.be/1j3R5qrH7Uc

