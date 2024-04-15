Команда НГУ по настольному теннису завоевала кубок на областных студенческих соревнованиях

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
47-я Универсиада среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области в разгаре – каждую неделю проходят по 2-3 вида программы. И сборная по настольному теннису принесла в копилку НГУ очередное призовое место, завоевав в тяжелой борьбе кубок за 3 место!
В составе команды выступали:
Максим Багин, ФЕН
Александр Душенин, ЭФ
Полина Алексеева, ММФ
Мария Токарева, ММФ
Олеся Давыдова, ГИ
Тимур Еникеев, ММФ
Поздравляем спортсменов и тренера Дмитрия Троценко с отличным результатом!
Любителям Н/ тенниса по ссылкам ниже можно найти два часа видео захватывающих встреч финалов Универсиады 2024. Борьба за медали команд НГУ, СГУПС и СГУГиТ
https://youtu.be/rIaGaDrU8wU
https://youtu.be/Zr1P3o89FH4
https://youtu.be/XrioChgCEJI
https://youtu.be/OjUHUyfPGSQ
https://youtu.be/sY7C512RlkU
https://youtu.be/uAqt5GcKvs8
https://youtu.be/1j3R5qrH7Uc
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